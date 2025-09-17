Истина где-то там: как научно-фантастический сериал, завоевавший Эмми, вскрыл болезни современности

Сериал "Андор" получил премию "Эмми" в престижной номинации "Лучший сценарий драматического сериала". Награду заслужила заключительная серия второго сезона под названием "Добро пожаловать в Восстание", автором которой выступил Дэн Гилрой.

Фото: commons.wikimedia.org by photo by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Эмми

Кульминация сезона сводит воедино все сюжетные линии. Кассиан Андор спасает сенатора Мон Мотму с Корусанта, положив конец её двойной жизни. Однако центральным элементом эпизода стала пламенная речь сенатора в Галактическом Сенате. Мотма открыто обвиняет Империю в геноциде на планете Горман, разорвав завесу лжи и пропаганды.

Именно эта речь, с её вневременным посланием, стала ключом к победе. Сериал на примере далекой галактики говорит о проблемах современного общества. Речь идёт об эрозии правды, подмене понятий и том, как режимы манипулируют информацией для оправдания насилия.

"Пропасть между заявлениями и известной нам правдой стала бездной. Потеря объективной реальности — вот самая большая опасность. Смерть истины есть окончательная победа зла", — заявляет Мон Мотма с трибуны.

Создатель сериала Тони Гилрой подтвердил, что проводит прямые параллели с современными событиями, призывая зрителей слышать эти слова здесь и сейчас.

"Андор" доказал, что лучшая научная фантастика говорит не о будущем, а о нашем настоящем, за что и был удостоен высшей телевизионной награды.

Уточнения

«А́ндор» (англ Andor) — американский телесериал, созданный Тони Гилроем для стримингового сервиса Disney+. Он стал четвёртым по счёту игровым телесериалом в рамках медиафраншизы «Звёздные войны», а также приквелом к фильму «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

