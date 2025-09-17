Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отпуск может вырасти на неделю: новая инициатива для всех работающих
Интервидение-2025: США удивили заменой участника за три дня до конкурса – кто представит страну?
Полстакана волшебства: пахнет салатом, а работает как мастер по ремонту стиральных машин
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт

Истина где-то там: как научно-фантастический сериал, завоевавший Эмми, вскрыл болезни современности

1:37
Кино

Сериал "Андор" получил премию "Эмми" в престижной номинации "Лучший сценарий драматического сериала". Награду заслужила заключительная серия второго сезона под названием "Добро пожаловать в Восстание", автором которой выступил Дэн Гилрой.

Эмми
Фото: commons.wikimedia.org by photo by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эмми

Кульминация сезона сводит воедино все сюжетные линии. Кассиан Андор спасает сенатора Мон Мотму с Корусанта, положив конец её двойной жизни. Однако центральным элементом эпизода стала пламенная речь сенатора в Галактическом Сенате. Мотма открыто обвиняет Империю в геноциде на планете Горман, разорвав завесу лжи и пропаганды.

Именно эта речь, с её вневременным посланием, стала ключом к победе. Сериал на примере далекой галактики говорит о проблемах современного общества. Речь идёт об эрозии правды, подмене понятий и том, как режимы манипулируют информацией для оправдания насилия.

"Пропасть между заявлениями и известной нам правдой стала бездной. Потеря объективной реальности — вот самая большая опасность. Смерть истины есть окончательная победа зла", — заявляет Мон Мотма с трибуны.

Создатель сериала Тони Гилрой подтвердил, что проводит прямые параллели с современными событиями, призывая зрителей слышать эти слова здесь и сейчас.

"Андор" доказал, что лучшая научная фантастика говорит не о будущем, а о нашем настоящем, за что и был удостоен высшей телевизионной награды.

Уточнения

«А́ндор» (англ  Andor) — американский телесериал, созданный Тони Гилроем для стримингового сервиса Disney+. Он стал четвёртым по счёту игровым телесериалом в рамках медиафраншизы «Звёздные войны», а также приквелом к фильму «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт
Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров
Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты
Евросоюз затевает опасную игру с Трампом и Китаем
Индия без лишних купюр: туристам открыли новый способ платить через QR
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.