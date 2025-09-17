Я родился с суровым взглядом: каким запомнят Роберта Редфорда, изменившего Голливуд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Американский кинематограф понёс невосполнимую потерю. 16 сентября в Калифорнии на 90-м году жизни скончался Роберт Редфорд - актёр, режиссёр и визионер, переопределивший понятие успеха в Голливуде.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Он стал символом эпохи, блеснув в культовых лентах "Бутч Кэссиди и Санденс Кид" и "Афера". Его режиссёрский дебют "Обыкновенные люди" забрал "Оскар", доказав многогранность таланта.

Но Редфорд всегда стремился к большему, чем коммерческий успех.

"Я пытался остаться независимым от Голливуда, остаться самим собой", — говорил он.

Его главным творением стал фестиваль "Санденс", открывший миру Тарантино и Содерберга.

"Рассказчики расширяют наше сознание: они побуждают, вдохновляют и объединяют нас", — так Редфорд видел миссию проекта.

Его внутренняя сила и критический взгляд на мир стали основой и для активизма.

"Я родился с суровым взглядом. Я видел, что что-то идёт не так, и знал, как это улучшить. Я выработал довольно мрачный взгляд на жизнь, наблюдая за своей страной", — признавался он.

Этот взгляд он превратил в наследие, которое живёт в каждом независимом фильме и каждом защитнике природы. Роберт Редфорд ушёл, но его принципы и страсть навсегда изменили культуру.

Ча́рльз Ро́берт Ре́дфорд-мла́дший (англ. Charles Robert Redford Jr.; 18 августа 1936, Санта-Моника, Калифорния — 16 сентября 2025, Прово, Юта) — американский актёр, кинорежиссёр, продюсер и бизнесмен. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
