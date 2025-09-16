Добронравов-младший раскрыл закулисье детства: почему его недолюбливали в театре отца

Актёр Виктор Добронравов раскрыл непростые моменты своего детства. Сын народного артиста РФ Фёдора Добронравова рассказал, что проводил всё свободное время в театре, где работал его отец.
По словам Виктора, это стало причиной негативного отношения к нему со стороны коллег его знаменитого родителя.
"Меня не любили артисты, потому что я всегда был на шаг впереди сцены и шептал: "А сейчас мой папа встанет на стул”", — признался Добронравов-младший в разговоре с mk.ru.
Сейчас их отношения с отцом кардинально изменились. Как отметил актёр, теперь уже Фёдор Добронравов посещает спектакли с участием сына и сильно за него волнуется.
При этом Виктор подчеркнул, что всю жизнь сознательно борется с сравнениями со звёздным отцом и старается найти собственный путь в профессии.
Уточнения
Ви́ктор Фёдорович Добронра́вов (род. 8 марта 1983, Таганрог, Ростовская область, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант.
Фёдор Ви́кторович Добронра́вов (род. 11 сентября 1961, Таганрог, Ростовская область) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинопродюсер, певец и гитарист.
