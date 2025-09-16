Елена Лядова объяснила редкое появление на светских мероприятиях: причина раскрыта

Актриса Елена Лядова объяснила своё редкое появление на светских мероприятиях.
На фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" она призналась, что причиной становится плотный рабочий график.
"Мы как раз делаем эти мероприятия", — пояснила Лядова с улыбкой в разговоре с Super.ru.
Свободное время актриса предпочитает проводить в семейном кругу или отдыхать на море.
"Как и все люди", — добавила обладательница множества профессиональных наград.
Елена Лядова является одной из самых титулованных актрис российского кинематографа. В её фильмографии — ключевые роли в картинах "Левиафан", "Елена" и "Географ глобус пропил", отмеченные премиями "Золотой орёл" и "Ника".
Также зрителям запомнились её работы в сериалах "Измены" и "Пепел", получившие национальные телевизионные премии.
Уточнения
Еле́на И́горевна Ля́дова (род. 25 декабря 1980, Моршанск, Тамбовская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа.
