Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дрон над Варшавой сбили у дворца Бельведер: задержаны граждане Беларуси
Планета замёрзла до экватора: как Земля чуть не стала мёртвой глыбой льда в космосе
Куст в платье из рваных тряпок: сентябрьская обрезка превращает гортензию в королеву сада
Кушанашвили осудил Гордон за защиту Блиновской: почему он против смягчения наказания для блогерши
Спорт без мотивации — пустая трата сил: хитрости, которые включат драйв заново
Сытный и диетический одновременно: салат с курицей и кукурузой по-новому
Балет возвращается: почему косметика из СССР снова на лицах и чем это грозит коже
Всё из-за дождей: агростраховщики обещали помочь тем, кто подтвердит убытки после отмены ЧС в Удмуртии
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Елена Лядова объяснила редкое появление на светских мероприятиях: причина раскрыта

0:56
Кино

Актриса Елена Лядова объяснила своё редкое появление на светских мероприятиях.

Елена Лядова
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Kraft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Лядова

На фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" она призналась, что причиной становится плотный рабочий график.

"Мы как раз делаем эти мероприятия", — пояснила Лядова с улыбкой в разговоре с Super.ru.

Свободное время актриса предпочитает проводить в семейном кругу или отдыхать на море.

"Как и все люди", — добавила обладательница множества профессиональных наград.

Елена Лядова является одной из самых титулованных актрис российского кинематографа. В её фильмографии — ключевые роли в картинах "Левиафан", "Елена" и "Географ глобус пропил", отмеченные премиями "Золотой орёл" и "Ника".

Также зрителям запомнились её работы в сериалах "Измены" и "Пепел", получившие национальные телевизионные премии.

Уточнения

Еле́на И́горевна Ля́дова (род. 25 декабря 1980, Моршанск, Тамбовская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Дрон над Варшавой сбили у дворца Бельведер: задержаны граждане Беларуси
Планета замёрзла до экватора: как Земля чуть не стала мёртвой глыбой льда в космосе
Куст в платье из рваных тряпок: сентябрьская обрезка превращает гортензию в королеву сада
Кушанашвили осудил Гордон за защиту Блиновской: почему он против смягчения наказания для блогерши
Спорт без мотивации — пустая трата сил: хитрости, которые включат драйв заново
Сытный и диетический одновременно: салат с курицей и кукурузой по-новому
Балет возвращается: почему косметика из СССР снова на лицах и чем это грозит коже
Всё из-за дождей: агростраховщики обещали помочь тем, кто подтвердит убытки после отмены ЧС в Удмуртии
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Духовный экспресс: индийские железные дороги придумали, как совместить паломничество и комфорт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.