Оставался верным искусству до конца: Голливуд прощается с легендой кино Робертом Редфордом

Американский актёр и режиссёр Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет. Информацию о его смерти подтвердило издание The New York Times, сославшись на близких покойного.

Редфорд вошёл в историю кино как звезда культовых картин. Мировую известность ему принесли роли в фильмах "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", "Афера" и "Непристойное предложение". Особое признание получила его работа в политическом триллере "Вся президентская рать".

Как режиссёр он дебютировал в 1980 году драмой "Обыкновенные люди". Картина получила четыре премии "Оскар", включая награду за лучший фильм.

В своём заявлении для NY Times представители семьи отметили, что Редфорд "оставался верным искусству до конца".

Главным наследием Редфорда стал Институт Санденс и одноимённый кинофестиваль. Он основал его в 1981 году для поддержки независимых кинематографистов. Название фестиваля отсылает к одной из самых знаменитых актёрских работ Редфорда.

Ча́рльз Ро́берт Ре́дфорд-мла́дший (англ. Charles Robert Redford Jr.; 18 августа 1936, Санта-Моника, Калифорния — 16 сентября 2025, Прово, Юта) — американский актёр, кинорежиссёр, продюсер и бизнесмен.



