Забытый HBO сериал внезапно вернулся в топы стриминга: что известно о его возрождении

Кино
Кино

Проект "Мир Дикого Запада" (Westworld), который HBO готовила как преемника "Игры престолов", неожиданно вернулся в число популярных сериалов. Спустя три года после отмены шоу заняло высокие позиции в рейтинге iTunes, войдя в топ-10 самых востребованных телепроектов в США.

Кино
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кино

Изначально сериал, созданный Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, получил признание критиков и девять премий "Эмми". Первый сезон установил рекорды зрительского спроса, но последующие сезоны потеряли аудиторию из-за усложнения сюжета. В 2022 году канал отказался от пятого, финального сезона.

Актёр Аарон Пол, исполнивший одну из ролей, подтвердил готовность вернуться к проекту.

"Мы всё ещё надеемся завершить эту историю — она была тщательно продумана", — заявил артист в интервью Collider.

По данным источников, создатели продолжают поиски платформы для возрождения шоу.

Текущий интерес к сериалу связан с актуальностью темы искусственного интеллекта. Зрители отмечают, что концепция проекта предвосхитила современные дискуссии о рисках технологий.

Аналитики не исключают, что рост популярности может помочь производству заключительного сезона.

Уточнения

«Мир Ди́кого За́пада» также «За́падный мир» (англ. Westworld) — американский научно-фантастический сериал-вестерн телеканала HBO, созданный супругами Джонатаном Ноланом и Лизой Джой.

