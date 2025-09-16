Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голодная тарелка сжирает тепло: микроволновка оставит еду холодной без хитрости
Ешь как великан, худей как модель: посуда скрывает главный секрет стройности
Три способа применения янтарной кислоты, которые спасут урожай без химии
Интервидение против Евровидения: Эрнст назвал главную фишку музыкального конкурса
Советская классика на ужин: макароны по-флотски по рецепту бабушки — ностальгия в каждой ложке
Россия побила собственный рекорд: уголь в Южную Корею пошёл миллионами тонн
Российский пенсионер против европейского: шокирующая разница в цифрах, которая говорит сама за себя
Харассмент или выбор? Буланова открывает глаза на интимные жертвы ради карьеры
Заморозка счетов вместо голов: неожиданный удар пришёлся по финансам Соболева

Как эмигрант из Венгрии покорил Голливуд: история Микки Харгитая, который вдохновил Шварценеггера

1:28
Кино

Венгерский бодибилдер Микки Харгитай (Миклош Харгитай) достиг пика успеха в США после эмиграции с 10 долларами в кармане. Спортсмен, родившийся в Будапеште, прошёл путь от циркового акробата до титула "Мистер Вселенная" 1955 года и кинокарьеры в Голливуде.

Арнольд Шварценеггер
Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер

Харгитай женился на секс-символе 1950-х годов Джейн Мэнсфилд, которая считалась главной конкуренткой Мэрилин Монро. Их брак продлился до 1963 года, а после гибели актрисы в 1967 году спортсмен самостоятельно воспитал троих детей. Его дочь Маришка Харгитай стала известной актрисой сериала "Закон и порядок".

История Харгитая вдохновила Арнольда Шварценеггера на роль в биографическом фильме "История Джейн Мэнсфилд" (1980).

"Микки Харгитай был настоящим героем без всякой иронии. Он оставался идеалом 40-50-х годов — настоящим спортсменом", — отметил венгерский режиссёр Дьёрдь Сомьяш.

На Будапештском классическом киномарафоне будут показаны два фильма о Харгитае: документальная лента "Мистер Вселенная" (1988) и новый фильм его дочери "Моя мама Джейн", раскрывающий семейные тайны.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

Мари́шка Ма́гдолна Ха́ргитей (англ. Mariska Magdolna Hargitay, род. 23 января 1964) — американская актриса и продюсер. Она является дочерью легенды 1950-х годов, актрисы Джейн Мэнсфилд и культуриста Микки Харгитея.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Невидимые миры рядом: мы открыли новый мир физики
Наука и техника
Невидимые миры рядом: мы открыли новый мир физики
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Три способа применения янтарной кислоты, которые спасут урожай без химии
Интервидение против Евровидения: Эрнст назвал главную фишку музыкального конкурса
Советская классика на ужин: макароны по-флотски по рецепту бабушки — ностальгия в каждой ложке
Россия побила собственный рекорд: уголь в Южную Корею пошёл миллионами тонн
Российский пенсионер против европейского: шокирующая разница в цифрах, которая говорит сама за себя
Харассмент или выбор? Буланова открывает глаза на интимные жертвы ради карьеры
Заморозка счетов вместо голов: неожиданный удар пришёлся по финансам Соболева
Тревога не ждёт зрелости: психика молодых рушится под давлением проблем
Мы ближе, чем когда-либо: NASA заявляет о самом убедительном признаке жизни на Марсе — и это не вода
Щупальца превращают осьминога в робота: их работа вдохновляет инженеров на новые изобретения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.