Как эмигрант из Венгрии покорил Голливуд: история Микки Харгитая, который вдохновил Шварценеггера

Венгерский бодибилдер Микки Харгитай (Миклош Харгитай) достиг пика успеха в США после эмиграции с 10 долларами в кармане. Спортсмен, родившийся в Будапеште, прошёл путь от циркового акробата до титула "Мистер Вселенная" 1955 года и кинокарьеры в Голливуде.

Харгитай женился на секс-символе 1950-х годов Джейн Мэнсфилд, которая считалась главной конкуренткой Мэрилин Монро. Их брак продлился до 1963 года, а после гибели актрисы в 1967 году спортсмен самостоятельно воспитал троих детей. Его дочь Маришка Харгитай стала известной актрисой сериала "Закон и порядок".

История Харгитая вдохновила Арнольда Шварценеггера на роль в биографическом фильме "История Джейн Мэнсфилд" (1980).

"Микки Харгитай был настоящим героем без всякой иронии. Он оставался идеалом 40-50-х годов — настоящим спортсменом", — отметил венгерский режиссёр Дьёрдь Сомьяш.

На Будапештском классическом киномарафоне будут показаны два фильма о Харгитае: документальная лента "Мистер Вселенная" (1988) и новый фильм его дочери "Моя мама Джейн", раскрывающий семейные тайны.

