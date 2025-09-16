78-летняя бразильянка бросила вызов Голливуду: как бывшая ремесленница стала претенденткой на Оскар

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Бразильская актриса Таня Мария стала потенциальной претенденткой на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана". Об этом сообщает Variety, ранее точно предсказавшее номинацию Фернанды Торрес.

Фото: flickr.com by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
78-летняя актриса из Риу-Гранди-ду-Норти поразила критиков своей ролью в фильме Клебера Мендонсы Фильо "Тайный агент". В ленте она играет владелицу квартир в Ресифи, которая предоставляет жилье беженцам.

"Её персонаж сочетает щедрость, юмор и человечность", — отмечают кинокритики.

Уникальность ситуации в том, что Таня Мария начала актёрскую карьеру всего шесть лет назад. До 72 лет она занималась ремеслом, создавая коврики из переработанных материалов. Её первый опыт в кино состоялся в фильме "Бакурау" того же режиссёра.

Несмотря на возможную номинацию, актриса вряд ли появится на церемонии в Лос-Анджелесе. Из-за возраста она избегает длительных перелётов, как ранее отказалась от посещения Каннского фестиваля. 

Пре́мия Америка́нской акаде́мии кинематографи́ческих иску́сств и нау́к (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, основанная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

