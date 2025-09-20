Пеннивайз обманул время: почему экранизация Оно вызвала гнев поклонников романа Кинга

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

В оригинальном произведении Стивена Кинга "Оно" события разворачиваются в 1958 году, когда группа детей, известная как "Клуб неудачников", впервые сталкивается с ужасным Пеннивайзом — клоуном, скрывающимся в канализации Дерри. Этот период становится основой для формирования их страхов и травм, которые будут преследовать их на протяжении всей жизни.

Пеннивайз
Фото: commons.wikimedia.org by Pikawil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пеннивайз

Однако в киноадаптации действие перенесли в 1989 год, что создало значительный временной разрыв. Атмосфера 80-х с её кассетными плеерами и видеосалонами стала популярной в последние годы, и такой выбор помог сделать историю более актуальной для новой аудитории. Режиссёр смог использовать современные технологии, чтобы создать более реалистичный и пугающий образ Пеннивайза.

Во второй части, "Оно 2", временные рамки также изменились: если в книге события происходят в 1984—1985 годах, то в фильме действие разворачивается в 2016-м. Это позволило добавить современные отсылки, но в то же время отрезало часть связи с оригиналом.

Одной из ключевых особенностей романа является переплетение двух временных линий — прошлого и настоящего, что создаёт эффект замкнутого круга. В экранизации этот приём был упрощён: прошлое и настоящее разделены на разные части, что сделало сюжет более линейным и убрало часть глубины.

Как пишет "Киноафиша", изменения в адаптации вызвали множество обсуждений. Для одних зрителей перенос действия в более современное время стал плюсом благодаря большей динамики, однако многие поклонники оригинала остались недовольны, желая увидеть атмосферу 50-х с её характерной тревожностью и холодом. В интернете можно встретить мнения о том, что несоответствие временных рамок с романом стало разочарованием для многих.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
