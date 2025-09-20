Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
15-летний вундеркинд взорвал Netflix: как простой мальчик покорил мир кино и выиграл Эмми

Кино

Сериал Netflix "Переходный возраст" стал настоящим феноменом, собрав рекордное количество зрителей и получив восторженные отзывы критиков. В центре этого успеха — 15-летний актёр Оуэн Купер, который дебютировал в главной роли и сразу же покорил сердца зрителей своим талантом. За свою первую работу он был удостоен премии "Эмми", став самым молодым лауреатом этой престижной награды. Давайте подробнее рассмотрим, кто же это юное дарование, которому явно светит блестящее будущее.

Оуэн Купер
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оуэн Купер

В "Переходном возрасте" Купер, которому на тот момент было 14 лет, исполнил роль Джейми — 13-летнего мальчика, обвиняемого в убийстве своей одноклассницы. Как пишет The Voice, режиссёр Филипп Барантини отметил, что Купер поразил его своим талантом, несмотря на то что многие актёры годами тренируются, чтобы достичь такого уровня.

От футбола до кино: всему "виной" Том Холланд

Как же Оуэн стал таким выдающимся актёром? В детстве он мечтал стать футболистом, и актёрство не входило в его планы, однако всё изменилось после просмотра фильма "Невозможное" с Томом Холландом, который вдохновил его заняться актёрским мастерством. Сначала это было просто хобби, но с возрастом Оуэн начал относиться к этому серьёзнее.

Сложный старт: съёмки одним дублем

После подписания контракта с агентством он получил возможность пройти прослушивание на роль в "Переходном возрасте". Съёмки начались с самых сложных сцен, и, несмотря на отсутствие опыта, Купер справился с задачей, передав всю гамму эмоций и переживаний своего персонажа и впечатлив даже более опытных коллег. Его партнёр по съёмкам Стивен Грэм, который исполнил роль отца Джейми, не скупился на похвалы, отмечая, что игра Оуэна была настолько мощной и искренней, что она буквально "взорвала его мозг".

Из-за сложного съёмочного процесса многие переживали за Оуэна, учитывая его отсутствие опыта. Режиссёр Филипп Барантини постоянно интересовался, как себя чувствует юный актёр, а на площадке присутствовал психолог, чтобы следить за его состоянием, однако сам Купер не испытывал особого стресса. В перерывах между съёмками он играл в свинг-бол, что говорит о его умении сохранять спокойствие даже в самых напряжённых ситуациях.

Мечтает о карьере, как у Ди Каприо

Сравнения с Леонардо Ди Каприо, которые начали появляться в прессе, не оставили Купера равнодушным. Он выразил желание повторить карьеру знаменитого актёра, отметив, что у Ди Каприо нет ни одного плохого фильма. Оуэн не только амбициозен, но и осознаёт важность выбора ролей и подхода к своей карьере. Он понимает, что успех в киноиндустрии требует не только таланта, но и умения выбирать проекты, которые будут способствовать его росту как актёра.

