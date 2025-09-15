Селена Гомес разрыдалась из-за мультфильма: вот что её так задело

Певица и актриса Селена Гомес стала гостьей подкаста "Good Hang with Amy Poehler". В беседе она призналась в глубокой любви к анимационным фильмам студии Pixar, выделив франшизу "Головоломка".
Особенные эмоции у артистки вызвал сиквел картины, вышедший летом 2024 года. Гомес посмотрела его вместе с сестрой и не смогла сдержать слез.
"Это очень правдивый фильм", — пояснила певица.
По её словам, анимация блестяще и реалистично показывает процесс взросления человека.
"Ты вспоминаешь момент, когда в твоей палитре красок появляются более тёмные оттенки. Это часть взросления, но это жестоко", — поделилась Гомес.
Она также заявила, что обязательно покажет эту ленту своим будущим детям. Напомним, что сиквел "Головоломки" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории до выхода "Нэчжа-2".
В настоящее время студия Pixar официально работает над третьей частью франшизы.
Уточнения
Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.
