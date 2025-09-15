Зрители в шоке: этот фильм побил рекорды Покемонов и Мстителей без единого голливудского актёра

Аниме-фильм "Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок" установил исторический рекорд в североамериканском прокате.

Картина собрала 70 млн долларов за дебютные выходные, вдвое превысив результат предыдущего рекордсмена — "Покемон: Мьюту против Мью" (1998).

Трилогия "Бесконечный замок" стала самым кассовым проектом студии Sony за последние два года. Глобальные сборы фильма уже превысили 300 млн долларов, включая 200 млн долларов в родной для франшизы Японии.

"Просто добавьте "демона" в название — и успех гарантирован", — прокомментировал аналитик Пол Дергарабедян.

Фильм демонстрировался как в субтитрированной, так и в дублированной версиях, включая премиум-форматы вроде IMAX. Успех проекта стал спасением для Sony после провалов летнего сезона.

Одновременно с аниме-хитом в прокат вышел финал серии "Аббатство Даунтон", собравший 18,1 млн долларов.

Сборы сентября 2025 года показали рост на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Успех "Клинка" и других проектов вернул кинотеатрам надежду на восстановление после слабого летнего сезона.

Уточнения

Аниме́ ([ɐnʲɪ'mɛ] ср., нескл., яп. [anʲime], от англ. animation — «анимация») — японская мультипликация.

