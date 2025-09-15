Роберт Паттинсон получил сценарий Бэтмен 2 из секретного сейфа: режиссёр раскрыл детали

Режиссёр Мэтт Ривз завершил работу над сценарием сиквела "Бэтмена" после почти четырёх лет подготовки. Съёмки картины начнутся в конце апреля или начале мая 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Diana Ringo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роберт Паттинсон

Ривз рассказал о мерах безопасности, принятых при передаче сценария Роберту Паттинсону. Текст хранился в специальном контейнере с кодовым замком, который доставили актёру в Нью-Йорк.

"Мы полностью доверяем Робу, ведь он лучший", — отметил режиссёр.

Параллельно идут обсуждения второго сезона сериала "Пингвин", получившего 24 номинации на "Эмми". Ривз отметил неожиданный успех проекта: "Мы никогда даже мечтать не могли о таком признании". Шоураннер Лорен Лефранк разрабатывает концепцию продолжения.

Первый сезон "Пингвина" с Коллином Фарреллом стал одним из самых успешных проектов HBO.

Уточнения

Мэ́ттью Джордж Ривз (англ. Matthew George Reeves, род. 27 апреля 1966) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.



Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — британский актёр, модель и музыкант.

