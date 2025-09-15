Ранние шедевры Спилберга и Скорсезе: критики назвали фильмы 70-х, которые стоит увидеть

Кинокритики составили список забытых фильмов 1970-х годов, заслуживающих статуса классики. В перечень вошли ленты, остававшиеся в тени популярных блокбастеров эпохи.

Картина Майкла Чимино "Громила и скороход" (1974) с Клинтом Иствудом демонстрирует идеальный баланс комедии и экшена. Лента Стивена Спилберга "Шугарлендский экспресс" (1974) стала ранним примером его режиссёрского мастерства до выхода "Челюстей".

Мартин Скорсезе в 1974 году снял феминистскую драму "Алиса здесь больше не живёт" с обладательницей "Оскара" Эллен Бёрстин. Роман Полански создал психологический триллер "Жилец" (1976) — заключительную часть своей "квартирной трилогии".

Особое место занимает музыкальная фантазия "Томми" (1975) по рок-опере The Who с участием Джека Николсона и Элтона Джона. Дебютная работа Терренса Малика "Пустоши" (1973) заложила основы его уникального визуального стиля.

Критики отмечают, что эти фильмы обладают художественной целостностью и актуальностью, несмотря на прошедшие десятилетия.

