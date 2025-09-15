Триумф темнокожего актёра: Трамелл Тиллман вошёл в историю премии Эмми

Американский актёр Трамелл Тиллман получил премию "Эмми" в категории "Лучший актёр второго плана в драматическом сериале". Его победа за роль в проекте "Разделение" стала исторической — ранее в этой номинации не побеждал ни один темнокожий исполнитель.
Тиллман обошёл таких претендентов как Джейсон Айзекс и Уолтон Гоггинс из "Белого лотоса".
"Спасибо моей матери — моему первому учителю актёрского мастерства", — заявил актёр в эмоциональной речи на церемонии.
Он исполнил роль мистера Милчика, надзирателя в таинственной корпорации Lumon.
Сериал "Разделение" производства Apple TV+ рассказывает о сотрудниках офиса, переживших хирургическое разделение памяти. Проект Бена Стиллера получил признание критиков и ранее номинировался на 27 наград "Эмми".
Победа Тиллмана ознаменовала важный шаг к разнообразию в телевизионной индустрии. До 2025 года эта категория оставалась единственной, где никогда не побеждали темнокожие актёры.
Уточнения
«Разделе́ние» (англ
«Э́мми» (англ. Emmy Award) — международная телевизионная награда, вручаемая в США. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра).
Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.