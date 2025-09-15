Триумф темнокожего актёра: Трамелл Тиллман вошёл в историю премии Эмми

Американский актёр Трамелл Тиллман получил премию "Эмми" в категории "Лучший актёр второго плана в драматическом сериале". Его победа за роль в проекте "Разделение" стала исторической — ранее в этой номинации не побеждал ни один темнокожий исполнитель.

Фото: commons.wikimedia.org by Philip Romano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трамелл Тиллман

Тиллман обошёл таких претендентов как Джейсон Айзекс и Уолтон Гоггинс из "Белого лотоса".

"Спасибо моей матери — моему первому учителю актёрского мастерства", — заявил актёр в эмоциональной речи на церемонии.

Он исполнил роль мистера Милчика, надзирателя в таинственной корпорации Lumon.

Сериал "Разделение" производства Apple TV+ рассказывает о сотрудниках офиса, переживших хирургическое разделение памяти. Проект Бена Стиллера получил признание критиков и ранее номинировался на 27 наград "Эмми".

Победа Тиллмана ознаменовала важный шаг к разнообразию в телевизионной индустрии. До 2025 года эта категория оставалась единственной, где никогда не побеждали темнокожие актёры.

Уточнения

«Разделе́ние» (англ lang="en">Severance) — американский научно-фантастический телевизионный сериал в жанре психологического триллера, созданный Дэном Эриксоном и снятый режиссёрами Беном Стиллером и Ифой Макардл.



«Э́мми» (англ. Emmy Award) — международная телевизионная награда, вручаемая в США. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра).



