Netflix всколыхнула волна просмотров: фильм 2017 года неожиданно вырвался в топ

Кино

Криминальная драма "Ветреная река" 2017 года неожиданно вошла в глобальный топ-10 Netflix. Фильм занял девятое место в рейтинге самых просматриваемых картин платформы в сентябре 2025 года.

Фото: Openverse by stockcatalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Netflix

Картина Тейлора Шеридана с Элизабет Олсен и Джереми Реннером собрала более двух миллионов просмотров за последние дни. Проект рассказывает о расследовании убийства на индейской резервации Вайоминга.

"Это настолько личная история, что только я мог обработать её должным образом", — пояснял режиссёр в интервью Esquire.

Оригинальный релиз фильма в 2017 году сопровождался критическим признанием. Картина номинировалась на "Золотую камеру" Каннского кинофестиваля и принесла Шеридану приз за лучшую режиссуру.

При бюджете в 11 миллионов долларов фильм заработал 45 миллионов долларов в мировом прокате.

Возрождение интереса к картине связано с добавлением в каталог Netflix в большинстве стран. Платформа не раскрывает точные механизмы алгоритмов, но традиционно отмечает рост просмотров для классических картин после их добавления в библиотеку.

Уточнения

«Ветреная река» (англ Wind River) — американский фильм в жанре нео-вестерн режиссёра Тейлора Шеридана о начинающем агенте ФБР из Лас-Вегаса, которой приходится расследовать дело о смерти молодой девушки-индианки в резервации Уинд-Ривер, в штате Вайоминг.

