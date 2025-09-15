Историческая победа: 15-летний актёр стал самым молодым обладателем Эмми

Кино

Британский актёр Оуэн Купер стал самым молодым лауреатом премии "Эмми" в истории награждений. 15-летний исполнитель получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале.

Фото: youtube by Owen Cooper Fans, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Оуэн Купер

Купер был отмечен за исполнение роли Джейми Миллера в проекте Netflix "Подростковый возраст". Этот персонаж стал его дебютом в профессиональном кино.

"Это нечто сюрреалистическое. Три года назад я был никем, а теперь стою здесь", — заявил актёр в благодарственной речи.

Мини-сериал рассказывает историю подростка, обвинённого в жестоком преступлении. Все четыре эпизода были сняты одним дублем, что стало техническим достижением проекта. Изначально создатели рассматривали кандидатов с опытом, но выбор пал на Купера после первых проб.

Уже в 2026 году актёр появится в экранизации романа "Грозовой перевал". Он сыграет молодую версию персонажа Хитклиффа, основную роль в котором исполнит Джейкоб Элорди. По словам продюсеров, Купер продемонстрировал необычайную глубину восприятия для своего возраста.

Уточнения

О́уэн Ку́пер (англ. Owen Cooper; род. 5 декабря 2009, Уоррингтон, Чешир, Англия, Великобритания) — британский актёр, наиболее известный по роли Джейми Миллера в сериале Netflix «Переходный возраст».



«Э́мми» (англ. Emmy Award) — международная телевизионная награда, вручаемая в США. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра).



