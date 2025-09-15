Неожиданные победители Эмми-2025: кто обошёл фаворитов голосования

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Главные награды получили сериал "Больница Питт" и мини-сериал "Подростковый возраст", хотя фаворитами считались другие проекты.
Драматический сериал "Больница Питт" одержал победу в ключевой номинации, обойдя таких претендентов как "Разделение" и "Белый лотос". Ной Уайл получил награду за лучшую мужскую роль в драме за исполнение главной роли в этом проекте.
Мини-сериал "Подростковый возраст" производства Netflix получил шесть наград, включая лучшую мини-серию.
Историческим моментом стало награждение 15-летнего Оуэна Купера как лучшего актёра второго плана.
"Это невероятная честь и неожиданное признание", — заявил молодой актёр после церемонии.
Комедийный сериал "Студия" с Сетом Рогеном в главной роли также был отмечен в нескольких категориях.
Церемония, которую вёл комик Нейт Баргатзе, прошла при полном зале звёзд телевизионной индустрии. В отличие от предыдущих лет, многие прогнозы экспертов не оправдались, что сделало событие особенно непредсказуемым.
Уточнения
«Э́мми» (англ. Emmy Award) — международная телевизионная награда, вручаемая в США. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра).
