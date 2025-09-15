Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дуэйн Джонсон неузнаваем, Эмма Стоун облысела: эти восемь фильмов Венеции-2025 поражают воображение

Кино

Венецианский кинофестиваль всегда был барометром самых горячих трендов и громких премьер. 2025 год не стал исключением! 82-й фестиваль стал настоящим праздником для киноманов, предлагая калейдоскоп жанров, неожиданные перевоплощения и, конечно, захватывающие истории.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В этом году нас порадовали поющая Аманда Сайфред, лысая Эмма Стоун, совершенно неузнаваемый Дуэйн Джонсон в драматической роли и даже сам Джордж Клуни, примеривший на себя образ блистательной голливудской дивы! Кино Mail рассказывает про восемь особенно ярких и запоминающихся фильмов фестиваля.

"Отец, мать, сестра, брат"

Джим Джармуш представил свою новую работу, вновь обратившись к любимому жанру альманаха. В фильме, где исследуются сложные семейные узы и эмоциональная дистанция между родителями и их взрослыми детьми, снялись такие звёзды, как Кейт Бланшетт, Шарлотта Рэмплинг, Адам Драйвер и Том Уэйтс. Несмотря на кажущийся конфликт поколений, картина скорее о силе родственных связей, способных уберечь от одиночества, и именно за эту глубину она была удостоена "Золотого льва" на 82-м Венецианском кинофестивале.

"Джей Келли"

Ноа Баумбак предлагает зрителям сентиментальную комедию, где Джордж Клуни воплощает образ голливудской звезды, переживающей экзистенциальный кризис. Путешествие героя на кинофестиваль в Тоскану становится поводом для переосмысления карьеры, личных отношений и жизненного пути. Это трогательное роуд-муви с блестящими актёрскими работами, включая Адама Сэндлера в роли преданного агента.

"Франкенштейн"

Гильермо дель Торо наконец реализовал свой давний проект — грандиозную экранизацию классического готического романа. Фильм погружает в историю амбициозного доктора, чьи эксперименты по оживлению мёртвых приводят к созданию могущественного Существа. Оскар Айзек играет учёного с безграничным эго, а Джейкоб Элорди — обретающее самосознание искусственное создание.

"Бугония"

Йоргос Лантимос в своей новой работе исследует тему отчуждения в современном обществе через призму фантастической комедии. Главный герой, убеждённый в инопланетной угрозе, похищает главу фармацевтической компании, однако истинная опасность, как намекает режиссёр, кроется не во внешних врагах, а в разобщённости людей. Эмма Стоун предстаёт в образе главы корпорации. Для этой роли актриса даже побрила голову.

"Крушащая машина"

Бенни Сэфди, впервые работая без своего брата, представил драму о кризисе маскулинности, за которую получил "Серебряного льва". Фильм рассказывает историю бойца смешанных единоборств, преодолевающего наркотическую зависимость и спортивные взлёты и падения. На протяжении всего пути его поддерживает верная супруга, роль которой исполнила Эмили Блант. Дуэйн Джонсон, впервые сыгравший столь драматическую роль, был глубоко тронут овациями на премьере.

"Помилование"

Паоло Соррентино в своей элегантной драме фокусируется на духовных исканиях президента Италии, чьи мысли перед уходом с поста заняты не столько политическими решениями, сколько воспоминаниями о покойной жене. Фильм побуждает задаться вопросом о природе скорби и сложности принятия смерти. Тони Сервилло, сыгравший президента, был удостоен Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль.

"Завещание Энн Ли"

Мона Фаствольд сняла драму о XVIII веке. Действие происходит в Манчестере, перед нами разворачивается история жизни и духовного пути Энн Ли, женщины, чья судьба была отмечена личными испытаниями. Преодолев трудности, она стала основательницей уникального религиозного движения, известного как шейкеры. Последователи этой группы получили своё название благодаря особым экстатическим танцам, которые они исполняли во время молитвенных собраний. Для Аманды Сайфред, исполнительницы главной роли, этот фильм стал не просто очередным мюзиклом в её карьере, но и первым опытом воплощения на экране образа самопровозглашённой мессии.

"Метод исключения"

Пак Чхан-ук, известный своим фильмом "Олдбой", представил на Венецианском кинофестивале чёрную комедию "Метод исключения". В центре сюжета — обычный офисный сотрудник, который после внезапной потери работы оказывается в отчаянном положении. В поисках новой вакансии он прибегает к радикальным мерам, пытаясь устранить конкурентов, однако, будучи человеком законопослушным, он постоянно попадает в нелепые и комичные ситуации, когда пытается совершить преступление. Главную роль в этой остроумной картине, высмеивающей капиталистическое общество, исполнил Ли Джон-джэ, звезда сериала "Игра в кальмара". После премьеры критики окрестили фильм новыми "Паразитами" за его едкую сатиру.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
