Бикович — о новом Холопе без Тарасовой: Гриша учится любить

1:06
Кино

Сербский актёр Милош Бикович раскрыл детали развития своего персонажа в третьей части фильма "Холоп".

Милош Бикович
Фото: commons.wikimedia.org by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Милош Бикович

По словам артиста, его герой Гриша проходит путь от перевоспитания к самовоспитанию.

"В третьей части мы перевоспитываем семью. Что касается Гриши — это уже вопрос не о перевоспитании, а о самовоспитании", — цитирует Биковича ТАСС.

Актёр отметил, что через героя авторы показывают важность саморазвития и работы над собой.

Бикович добавил, что полюбил своего персонажа, назвав его "дурындой", который старается быть хорошим. Главной целью героя становится способность любить и нести ответственность за близких.

Премьера фильма запланирована на 12 июня 2026 года. В проекте участвуют Павел Прилучный, Кристина Асмус и другие звёзды российского кино.

Состав актеров претерпел изменения — из него исключили Аглаю Тарасову после инцидента с задержанием в аэропорту Домодедово.

Уточнения

Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, Югославия) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.

«Холо́п» — российский комедийный фильм 2019 года режиссёра Клима Шипенко, а продюсеры: Эдуард Илоян, Таймураз Бадзиев, Вячеслав Дусмухаметов, Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Алексей Троцюк.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
