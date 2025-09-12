Бикович — о новом Холопе без Тарасовой: Гриша учится любить

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Сербский актёр Милош Бикович раскрыл детали развития своего персонажа в третьей части фильма "Холоп".

Фото: commons.wikimedia.org by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Милош Бикович

По словам артиста, его герой Гриша проходит путь от перевоспитания к самовоспитанию.

"В третьей части мы перевоспитываем семью. Что касается Гриши — это уже вопрос не о перевоспитании, а о самовоспитании", — цитирует Биковича ТАСС.

Актёр отметил, что через героя авторы показывают важность саморазвития и работы над собой.

Бикович добавил, что полюбил своего персонажа, назвав его "дурындой", который старается быть хорошим. Главной целью героя становится способность любить и нести ответственность за близких.

Премьера фильма запланирована на 12 июня 2026 года. В проекте участвуют Павел Прилучный, Кристина Асмус и другие звёзды российского кино.

Состав актеров претерпел изменения — из него исключили Аглаю Тарасову после инцидента с задержанием в аэропорту Домодедово.

Уточнения

Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, Югославия) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.



«Холо́п» — российский комедийный фильм 2019 года режиссёра Клима Шипенко, а продюсеры: Эдуард Илоян, Таймураз Бадзиев, Вячеслав Дусмухаметов, Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Алексей Троцюк.

