Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект

Съёмки второго сезона сериала "Мистер и миссис Смит" перенесены на неопределённый срок. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на инсайдерские источники.

Производство должно было начаться осенью 2025 года в Лос-Анджелесе. Причиной задержки стали трудности с формированием актёрского состава.

По данным издания, студии Amazon не удалось заключить контракты с частью запланированных актёров. Среди потенциальных участников проекта назывались имена Гаэля Гарсиа Берналя и Лили-Роуз Депп.

В главных ролях второго сезона должны были сыграть российский актёр Марк Эйдельштейн и Софи Тэтчер. Первый сезон проекта с Дональдом Гловером и Майей Эрскин вышел в феврале 2024 года.

Сериал представляет собой современную адаптацию фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях. Формат повествования предполагает новые миссии для шпионской пары в каждой серии.

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
