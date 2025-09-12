Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект

Съёмки второго сезона сериала "Мистер и миссис Смит" перенесены на неопределённый срок. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на инсайдерские источники.
Производство должно было начаться осенью 2025 года в Лос-Анджелесе. Причиной задержки стали трудности с формированием актёрского состава.
По данным издания, студии Amazon не удалось заключить контракты с частью запланированных актёров. Среди потенциальных участников проекта назывались имена Гаэля Гарсиа Берналя и Лили-Роуз Депп.
В главных ролях второго сезона должны были сыграть российский актёр Марк Эйдельштейн и Софи Тэтчер. Первый сезон проекта с Дональдом Гловером и Майей Эрскин вышел в феврале 2024 года.
Сериал представляет собой современную адаптацию фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях. Формат повествования предполагает новые миссии для шпионской пары в каждой серии.
Уточнения
Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.
