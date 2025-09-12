Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Съёмки второго сезона сериала "Мистер и миссис Смит" перенесены на неопределённый срок. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на инсайдерские источники.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Марк Эйдельштейн

Производство должно было начаться осенью 2025 года в Лос-Анджелесе. Причиной задержки стали трудности с формированием актёрского состава.

По данным издания, студии Amazon не удалось заключить контракты с частью запланированных актёров. Среди потенциальных участников проекта назывались имена Гаэля Гарсиа Берналя и Лили-Роуз Депп.

В главных ролях второго сезона должны были сыграть российский актёр Марк Эйдельштейн и Софи Тэтчер. Первый сезон проекта с Дональдом Гловером и Майей Эрскин вышел в феврале 2024 года.

Сериал представляет собой современную адаптацию фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях. Формат повествования предполагает новые миссии для шпионской пары в каждой серии.

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.

