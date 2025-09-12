Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
HBO и Netflix покинули Россию: вот как это повлияло на отечественный кинематограф

Уход с российского рынка международных стриминговых платформ HBO и Netflix повысил конкуренцию между отечественными производителями контента. Такое заявление сделал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Выступление состоялось в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. Новиков отметил, что российский рынок освободился от иностранных игроков.

"Талантливые россияне с талантливыми россиянами конкурируют. В этом смысле стало, может быть, в чём-то попроще", — пояснил представитель администрации президента.

WarnerMedia приостановила вещание в России в марте 2022 года. Компания Netflix объявила о полном уходе с рынка двумя месяцами позже.

По мнению Новикова, текущая ситуация создаёт новые возможности для развития местного кинематографа. Российские производители контента теперь конкурируют в основном между собой.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
