HBO и Netflix покинули Россию: вот как это повлияло на отечественный кинематограф

Уход с российского рынка международных стриминговых платформ HBO и Netflix повысил конкуренцию между отечественными производителями контента. Такое заявление сделал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Выступление состоялось в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. Новиков отметил, что российский рынок освободился от иностранных игроков.
"Талантливые россияне с талантливыми россиянами конкурируют. В этом смысле стало, может быть, в чём-то попроще", — пояснил представитель администрации президента.
WarnerMedia приостановила вещание в России в марте 2022 года. Компания Netflix объявила о полном уходе с рынка двумя месяцами позже.
По мнению Новикова, текущая ситуация создаёт новые возможности для развития местного кинематографа. Российские производители контента теперь конкурируют в основном между собой.
Уточнения
Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.
