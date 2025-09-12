Фанатам на заметку: Киллиан Мёрфи сделал официальное заявление о сериале Гарри Поттер

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Актёр Киллиан Мёрфи официально опроверг слухи о своём возможном участии в сериале HBO по вселенной "Гарри Поттер". Заявление он сделал в эфире подкаста "Happy Sad Confused".

Киллиан Мерфи
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ternovaja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Киллиан Мерфи

Мёрфи категорически отрицает любую причастность к проекту. Актёр отметил, что узнает о новостях проекта лишь от своих детей.

Он также выразил уважение к исполнению роли Волан-де-Морта Рэйфом Файнсом.

"Очень сложно повторить то, что сделал Рэйф Файнс. Этот человек — настоящая легенда", — заявил Мёрфи.

На данный момент каст сериала уже сформирован. Главные роли исполнят Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер).

Премьера сериала запланирована на 2027 год. Производство ведётся при непосредственном участии студии HBO.

Уточнения

Ки́ллиан Мерфи (англ. Cillian Murphy; род. 25 мая 1976) — ирландский актёр и музыкант, работающий в театре, кино и на телевидении.

«Гарри Поттер» (англ   lang="en">Harry Potter) — будущий американо-британский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. 

