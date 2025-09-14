Не просто кино: как Сентиментальная ценность заставляет пересмотреть отношения с близкими

4:34 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера открывается двумя сценами, которые задают тон всему повествованию. Сначала мы видим дом, который ребёнок воспринимает как живое существо, размышляя о его ощущениях, когда он полон жизни или когда его окно захлопывается. Затем, после титров, перед нами предстаёт актриса, переживающая нервный срыв перед премьерой. Она пытается сбежать от полного зала зрителей, но в итоге врывается на сцену, чтобы исполнить свою версию "Чайки".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окно

Как пишет RogerEbert.com, в этой картине переплетаются темы семейного дома, титанических усилий в искусстве, памяти, самовыражения и травмы. Фильм Триера напоминает работы Ингмара Бергмана, но при этом утверждает его как самостоятельного мастера. "Сентиментальная ценность" проникает в душу зрителя, как хорошее фэнтези, смешивая сюжет и персонажей так, что они остаются в памяти надолго, заставляя задуматься о смысле жизни как для героев, так и для нас самих.

Главная героиня, актриса Нора, которую блестяще сыграла Рената Реинсве (даже превзойдя себя в "Худшем человеке на свете"), сталкивается со смертью матери и возвращением отчуждённого отца Густава (Стеллан Скарсгард в своей лучшей роли). У сестры Норы Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос), есть семья, а Нора состоит в отношениях с женатым коллегой. Никто из них не рад появлению отца.

Причины их отчуждения неясны, но для Норы они кажутся особенно глубокими, поэтому, когда отец, будучи режиссёром, предлагает ей сценарий, написанный специально для неё, она отказывается даже читать его. В этой сцене Реинсве и Скарсгард демонстрируют невероятную игру, передавая всю сложность их отношений через язык тела, интонации и тон голоса. Предложение отца сыграть роль в фильме — это попытка примирения, которую Нора отвергает.

В ответ на это Густав отправляется на кинофестиваль в Довиль, где демонстрируется его ранний фильм с юной Агнес в главной роли. Известная американская актриса Рэйчел Кемп (Эль Фаннинг) настолько впечатлена фильмом, что приглашает Густава на ужин, и между ними завязывается дружба.

Рэйчел забирает себе роль, предназначенную для Норы, и Триер исследует темы идентичности в духе Бергмана, даже включая прямую визуальную отсылку к "Персоне", когда американка красит волосы, чтобы быть похожей на дочь режиссёра. Пока Густав погружён в работу над фильмом, Нора избегает любых контактов. Агнес, будучи историком, пытается разобраться в правде о пытках во время Второй мировой войны и самоубийстве своей бабушки, что, кажется, является основой фильма Густава.

"Сентиментальная ценность" создаёт тонкое эмоциональное напряжение. Мы предчувствуем эмоциональные прорывы героев, но они не скатываются в мелодраму. Они происходят постепенно, терпеливо и правдоподобно благодаря недосказанности и тому, что остаётся за кадром. Финальная сцена, лишённая диалогов, обладает огромной силой.

Правдоподобность — ключевой элемент успеха "Сентиментальной ценности". Редко когда семейные отношения показаны с такой искренностью. Скарсгард, Реинсве и Лиллеос полностью растворяются в своих ролях, убедительно воплощая образы отца, дочери и сестры. Важны даже мельчайшие детали. Например, в одной сцене Густав покупает неуместные DVD для внука, и понимающий смех Реинсве в ответ на это просто великолепен. Они разделяют момент невысказанной радости за сигаретой, смеясь и улыбаясь.

Напряжённые отношения определяются не только конфликтами, но и моментами, когда молчание помогает восстановить старые связи. В Голливуде часто ошибочно считают, что напряжённая семейная динамика сводится лишь к конфликтам, что ведёт к мелодраме. Триер же демонстрирует, что истинная глубина семейных уз проявляется именно в этих тонких, невысказанных моментах, в способности прощать и принимать, даже когда слова бессильны. Он понимает, что отношения — это не только бурные ссоры, но и тихие примирения.