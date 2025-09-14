Баллада о маленьком игроке: почему роскошь и игра Фаррелла не спасли фильм от провала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:04
Кино

"Баллада о маленьком игроке" Эдварда Бергера — это фильм, который, кажется, стремится произвести впечатление, но в итоге, как пишет RogerEbert.com, оставляет зрителя с чувством пустоты. С первых минут он демонстрирует свою визуальную роскошь и громкий саундтрек, но при этом не предлагает глубины или оригинальности. Персонажи, такие как главный герой Дойл в исполнении Колина Фаррелла, выглядят как шаблонные фигуры, застрявшие в банальных стереотипах о проигравших игроках.

Казино
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Казино

Фаррелл, безусловно, талантливый актёр, и его работа в "Банши Инишерина", подтверждает это, однако здесь его персонаж кажется лишь карикатурой на архетип азартного игрока, который пытается выбраться из ямы, в которую сам себя загнал. Сюжет, напоминающий "Покидая Лас-Вегас", не приносит ничего нового, а лишь повторяет знакомые мотивы, не углубляясь в психологию персонажей.

Визуально фильм может похвастаться великолепными кадрами Макао, где роскошь и блеск контрастируют с внутренней борьбой Дойла. Оператор Джеймс Френд создаёт завораживающие образы, но даже они не могут спасти фильм от его недостатков. Визуальная эстетика становится излишней, когда понимаешь, что за ней нет содержания.

Сценарий, основанный на книге Лоуренса Осборна, не предлагает ничего, кроме поверхностного взгляда на жизнь главного героя. В отличие от литературного оригинала, который затрагивает глубокие философские и моральные вопросы, фильм остаётся на уровне банального развлекательного продукта. Вместо того чтобы углубляться во внутренний мир Дойла, Бергер и его команда предпочитают сосредоточиться на внешних атрибутах его падения. Это создаёт ощущение, что "Баллада о маленьком игроке" — это не столько исследование человеческой природы, сколько визуальный фейерверк, который быстро гаснет, оставляя после себя лишь дым и пустоту.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
