Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба

Плакаты с изображением Аллы Черновой украшали улицы столицы, а её фотографии пользовались огромным спросом в киосках, затмевая даже свежие выпуски газет. Она стала настоящей иконой кино и кумиром для миллионов зрителей.
В свои 20 лет актриса достигла вершин славы, получив первую значимую роль, которая сделала её известной по всей стране. За ней последовали успешные фильмы, всесоюзная популярность и внимание самого Леонида Брежнева, который называл её главной звездой страны. Однако её карьера завершилась неожиданно быстро. Кино Mail вспоминает, как сложилась судьба этой любимой актрисы.
Алла Чернова начала свой стремительный путь к успеху, будучи студенткой второго курса Щукинского училища. Режиссёр Аида Манасарова предложила ей главную роль в фильме "Коротко лето в горах", и этот проект стал удачным стартом для её карьеры. В 1965 году на экраны вышла лирическая комедия "Месяц май", где она сыграла главную героиню Галю, а в 1966 году — мелодрама "Не забудь… станция Луговая", которая завоевала сердца зрителей и привлекла внимание самого Брежнева.
В 1967 году афиши с её изображением заполнили Москву, и поговаривали, что это было сделано по указанию генсека. В училище к ней приходили тысячи писем от поклонников со всей страны. Личная жизнь актрисы также была насыщенной и бурной.
На съёмках "Месяца мая" у Черновой завязался роман с партнёром по фильму Всеволодом Абдуловым. Молодые люди поженились и наслаждались беззаботной жизнью, однако Алла ставила карьеру на первое место, несмотря на мечты о детях, которые уже витали в воздухе. В то время как Всеволод мечтал о семейном счастье, Алла была полна амбиций и стремлений, желая покорить новые вершины в мире кино и театра.
Однако судьба приготовила для неё неожиданные повороты. На съёмках мелодрамы "Не забудь… станция Луговая" она встретила режиссёра Леонида Менакера, который стал не только её творческим партнёром, но и любовью всей жизни. Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте и то, что оба были в браке, их чувства оказались сильнее обстоятельств. Алла открыто призналась Всеволоду в своей любви к Менакеру, и, хотя это было болезненно, он не стал препятствовать её счастью, понимая, что истинные чувства нельзя подавить.
Менакер и Чернова поженились в середине 1960-х годов, и их союз стал настоящим творческим тандемом. В браке у них родились двое сыновей, и, несмотря на радости материнства, Алла не могла долго оставаться вдали от сцены. Она продолжала активно работать в театре, где её талант и харизма по-прежнему вызывали восхищение у зрителей. Однако в кино ее карьера постепенно шла на убыль. Роли становились всё реже, и в 1983 году она сыграла свою последнюю значимую роль в детективе "Тайна Чёрных дроздов". Этот фильм стал не только завершением её кинокарьеры, но и началом нового этапа в жизни, когда здоровье актрисы стало подводить. Алла серьёзно заболела, и её муж стал её опорой в это трудное время, поддерживая и заботясь о ней.
После выздоровления Алла приняла решение сосредоточиться на семье. Она посвятила себя воспитанию детей и созданию домашнего уюта. Время, проведённое с сыновьями, стало для неё важным и ценным.
В 2012 году она потеряла мужа, что стало для неё тяжелым ударом. Уход Леонида Менакера оставил в сердце Аллы Черновой пустоту, которую было трудно заполнить. Сейчас Алла Чернова черпает радость во внуках и домашних животных. В сентябре этой замечательной актрисе и прекрасной женщине исполнится 81 год.
