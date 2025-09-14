Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это простое упражнение возвращает гибкость суставам и снимает зажимы со спины
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Платите пошлины или принимайте условия сделки: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями

Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба

4:24
Кино

Плакаты с изображением Аллы Черновой украшали улицы столицы, а её фотографии пользовались огромным спросом в киосках, затмевая даже свежие выпуски газет. Она стала настоящей иконой кино и кумиром для миллионов зрителей.

Леонид Брежнев
Фото: nationaalarchief.nl by Anefo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леонид Брежнев

В свои 20 лет актриса достигла вершин славы, получив первую значимую роль, которая сделала её известной по всей стране. За ней последовали успешные фильмы, всесоюзная популярность и внимание самого Леонида Брежнева, который называл её главной звездой страны. Однако её карьера завершилась неожиданно быстро. Кино Mail вспоминает, как сложилась судьба этой любимой актрисы.

Первые роли и внимание Брежнева

Алла Чернова начала свой стремительный путь к успеху, будучи студенткой второго курса Щукинского училища. Режиссёр Аида Манасарова предложила ей главную роль в фильме "Коротко лето в горах", и этот проект стал удачным стартом для её карьеры. В 1965 году на экраны вышла лирическая комедия "Месяц май", где она сыграла главную героиню Галю, а в 1966 году — мелодрама "Не забудь… станция Луговая", которая завоевала сердца зрителей и привлекла внимание самого Брежнева.

В 1967 году афиши с её изображением заполнили Москву, и поговаривали, что это было сделано по указанию генсека. В училище к ней приходили тысячи писем от поклонников со всей страны. Личная жизнь актрисы также была насыщенной и бурной.

Первый брак и судьбоносная встреча

На съёмках "Месяца мая" у Черновой завязался роман с партнёром по фильму Всеволодом Абдуловым. Молодые люди поженились и наслаждались беззаботной жизнью, однако Алла ставила карьеру на первое место, несмотря на мечты о детях, которые уже витали в воздухе. В то время как Всеволод мечтал о семейном счастье, Алла была полна амбиций и стремлений, желая покорить новые вершины в мире кино и театра.

Однако судьба приготовила для неё неожиданные повороты. На съёмках мелодрамы "Не забудь… станция Луговая" она встретила режиссёра Леонида Менакера, который стал не только её творческим партнёром, но и любовью всей жизни. Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте и то, что оба были в браке, их чувства оказались сильнее обстоятельств. Алла открыто призналась Всеволоду в своей любви к Менакеру, и, хотя это было болезненно, он не стал препятствовать её счастью, понимая, что истинные чувства нельзя подавить.

Удары судьбы и домашний уют

Менакер и Чернова поженились в середине 1960-х годов, и их союз стал настоящим творческим тандемом. В браке у них родились двое сыновей, и, несмотря на радости материнства, Алла не могла долго оставаться вдали от сцены. Она продолжала активно работать в театре, где её талант и харизма по-прежнему вызывали восхищение у зрителей. Однако в кино ее карьера постепенно шла на убыль. Роли становились всё реже, и в 1983 году она сыграла свою последнюю значимую роль в детективе "Тайна Чёрных дроздов". Этот фильм стал не только завершением её кинокарьеры, но и началом нового этапа в жизни, когда здоровье актрисы стало подводить. Алла серьёзно заболела, и её муж стал её опорой в это трудное время, поддерживая и заботясь о ней.

После выздоровления Алла приняла решение сосредоточиться на семье. Она посвятила себя воспитанию детей и созданию домашнего уюта. Время, проведённое с сыновьями, стало для неё важным и ценным.

В 2012 году она потеряла мужа, что стало для неё тяжелым ударом. Уход Леонида Менакера оставил в сердце Аллы Черновой пустоту, которую было трудно заполнить. Сейчас Алла Чернова черпает радость во внуках и домашних животных. В сентябре этой замечательной актрисе и прекрасной женщине исполнится 81 год.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Новости спорта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Платите пошлины или принимайте условия сделки: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.