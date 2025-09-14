Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба

Плакаты с изображением Аллы Черновой украшали улицы столицы, а её фотографии пользовались огромным спросом в киосках, затмевая даже свежие выпуски газет. Она стала настоящей иконой кино и кумиром для миллионов зрителей.

Фото: nationaalarchief.nl by Anefo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонид Брежнев

В свои 20 лет актриса достигла вершин славы, получив первую значимую роль, которая сделала её известной по всей стране. За ней последовали успешные фильмы, всесоюзная популярность и внимание самого Леонида Брежнева, который называл её главной звездой страны. Однако её карьера завершилась неожиданно быстро. Кино Mail вспоминает, как сложилась судьба этой любимой актрисы.

Первые роли и внимание Брежнева

Алла Чернова начала свой стремительный путь к успеху, будучи студенткой второго курса Щукинского училища. Режиссёр Аида Манасарова предложила ей главную роль в фильме "Коротко лето в горах", и этот проект стал удачным стартом для её карьеры. В 1965 году на экраны вышла лирическая комедия "Месяц май", где она сыграла главную героиню Галю, а в 1966 году — мелодрама "Не забудь… станция Луговая", которая завоевала сердца зрителей и привлекла внимание самого Брежнева.

В 1967 году афиши с её изображением заполнили Москву, и поговаривали, что это было сделано по указанию генсека. В училище к ней приходили тысячи писем от поклонников со всей страны. Личная жизнь актрисы также была насыщенной и бурной.

Первый брак и судьбоносная встреча

На съёмках "Месяца мая" у Черновой завязался роман с партнёром по фильму Всеволодом Абдуловым. Молодые люди поженились и наслаждались беззаботной жизнью, однако Алла ставила карьеру на первое место, несмотря на мечты о детях, которые уже витали в воздухе. В то время как Всеволод мечтал о семейном счастье, Алла была полна амбиций и стремлений, желая покорить новые вершины в мире кино и театра.

Однако судьба приготовила для неё неожиданные повороты. На съёмках мелодрамы "Не забудь… станция Луговая" она встретила режиссёра Леонида Менакера, который стал не только её творческим партнёром, но и любовью всей жизни. Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте и то, что оба были в браке, их чувства оказались сильнее обстоятельств. Алла открыто призналась Всеволоду в своей любви к Менакеру, и, хотя это было болезненно, он не стал препятствовать её счастью, понимая, что истинные чувства нельзя подавить.

Удары судьбы и домашний уют

Менакер и Чернова поженились в середине 1960-х годов, и их союз стал настоящим творческим тандемом. В браке у них родились двое сыновей, и, несмотря на радости материнства, Алла не могла долго оставаться вдали от сцены. Она продолжала активно работать в театре, где её талант и харизма по-прежнему вызывали восхищение у зрителей. Однако в кино ее карьера постепенно шла на убыль. Роли становились всё реже, и в 1983 году она сыграла свою последнюю значимую роль в детективе "Тайна Чёрных дроздов". Этот фильм стал не только завершением её кинокарьеры, но и началом нового этапа в жизни, когда здоровье актрисы стало подводить. Алла серьёзно заболела, и её муж стал её опорой в это трудное время, поддерживая и заботясь о ней.

После выздоровления Алла приняла решение сосредоточиться на семье. Она посвятила себя воспитанию детей и созданию домашнего уюта. Время, проведённое с сыновьями, стало для неё важным и ценным.

В 2012 году она потеряла мужа, что стало для неё тяжелым ударом. Уход Леонида Менакера оставил в сердце Аллы Черновой пустоту, которую было трудно заполнить. Сейчас Алла Чернова черпает радость во внуках и домашних животных. В сентябре этой замечательной актрисе и прекрасной женщине исполнится 81 год.