Мужчины плачут: эти пять актёров были растроганы до слёз овациями на кинофестивалях

На кинофестивалях, помимо блеска красных дорожек, случаются по-настоящему трогательные моменты, когда актёры, привыкшие к публичности, не могут сдержать эмоций, и это касается даже мужчин. Недавние события на престижных киносмотрах в очередной раз доказали, что искреннее признание зрителей способно растрогать даже самых стойких. Кино Mail вспоминает пять таких случаев.

Фото: commons.wikimedia.org by matsubokkuri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джонни Депп

Дуэйн Джонсон

Так, на Венецианском кинофестивале Дуэйн Джонсон, известный своей брутальностью, был настолько растроган 15-минутными овациями после премьеры фильма "Крушащая машина", что не смог сдержать слёз. Его преображение для роли бойца ММА, потребовавшее значительной потери веса, было высоко оценено, и эта реакция стала ярким подтверждением того, насколько важна поддержка аудитории. Сам актёр признался, что готов на многое ради признания в кино, и этот момент стал кульминацией его пути.

Брендан Фрейзер

Не менее эмоциональным стало возвращение Брендана Фрейзера в большое кино. Его роль в фильме "Кит" принесла ему не только восторженные отзывы критиков, но и восьмиминутные овации на Венецианском кинофестивале. Актёр, сыгравший 300-килограммового мужчину, пытающегося наладить отношения с дочерью, не смог сдержать слёз. Видео с его реакцией стало вирусным, собрав миллионы просмотров и символизируя триумфальное возвращение таланта.

Джонни Депп

Каннский кинофестиваль также стал свидетелем подобных моментов. Джонни Депп, вернувшись на экраны после перерыва, был тронут семиминутными овациями стоя после показа фильма "Жанна Дюбарри". Актёр поблагодарил публику за тёплый приём, подчеркнув важность этого этапа в своей карьере.

Кевин Костнер

Кевин Костнер, представивший на Каннском фестивале свой режиссёрский проект "Горизонты: Часть 1", также был растроган десятиминутными аплодисментами. Он выразил благодарность команде и зрителям, отметив значимость признания на таком уровне.

Адам Драйвер

Наконец, Адам Драйвер, исполнивший главную роль в фильме "Феррари", был встречен на Венецианском кинофестивале семиминутными овациями стоя. Актёр не смог сдержать слёз, что стало для него подтверждением ценности его труда, особенно в условиях забастовок в Голливуде.

Эти моменты демонстрируют, как сильные эмоции и искреннее признание публики могут объединять актёров и зрителей.