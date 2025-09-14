Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Круги под глазами — клеймо усталости: простые ритуалы раскрывают тайну свежего взгляда
Одна основа — десятки начинок: универсальный рецепт пирожков для любого случая
Гардеробщик с зарплатой 250 тысяч и эксперт по Покемонам: названы самые странные вакансии сентября
Речной монстр ожил в легендах: рыбаки клянутся, что стали свидетелями атаки на собаку
Протеин, креатин, витамины… Какие добавки реально работают, а какие — просто дорогая пыль
Бессонница крадёт годы жизни: недосып убивает ваш мозг
Новинка ломает барьеры: Belgee выводит местный бренд в премиум-лигу гибридов
Грядка, которая кормит без удобрений: минимум усилий — урожай бьёт рекорды
Чашка кофе утром приносит пользу: но только при соблюдении простых правил

Звёздный скальпель: как иконы Голливуда меняли свою внешность ради успеха

3:23
Кино

В эпоху, когда скальпель хирурга был скорее лотереей, чем гарантией преображения, некоторые звёзды Голливуда отважились на смелые эксперименты с внешностью. Их имена до сих пор сияют на аллее славы, а лица стали иконами стиля, но за безупречными образами скрываются истории о риске, давлении индустрии и стремлении соответствовать идеалам красоты.

Мэрилин Монро
Фото: doctormacro.com by Sam Shaw, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мэрилин Монро

Кино Mail вспоминает, как формировались легенды, чьи имена неразрывно связаны с золотым веком Голливуда. Какие жертвы приносились на алтарь славы, и как менялись лица, чтобы соответствовать требованиям большого экрана? От скромных коррекций до радикальных преображений — путь к вершинам кинематографа был усеян не только розами, но и шрамами.

Мэрилин Монро

Для Мэрилин Монро, чья природная красота была неоспорима, пластика стала способом довести до совершенства уже существующие черты, придав им ту самую классическую утончённость, которая впоследствии стала её визитной карточкой. Она, как и многие другие, предпочитала окутывать свои преображения ореолом тайны, поддерживая миф о своей естественной, ничем не испорченной красоте. Этот миф был важен не только для студий, но и для миллионов поклонников, которые видели в ней воплощение идеала.

Рита Хэйворт

Рита Хэйворт, чья огненная грива и яркая внешность покорили Америку, на самом деле имела совершенно иную природную внешность. Хирургическое изменение линии роста волос было смелым шагом, который помог ей создать тот самый, ставший культовым, образ. Это было не просто перекрашивание, а фундаментальное изменение, которое позволило ей вписаться в каноны красоты того времени и закрепить за собой статус настоящей дивы.

Джоан Кроуфорд

Джоан Кроуфорд, известная своим стремлением к полному контролю над своей карьерой и образом, видела в пластической хирургии способ борьбы с неумолимым временем. Подтяжки лица были для неё не прихотью, а необходимостью, позволяющей оставаться на экране молодой и востребованной. Она понимала, что в мире кино возраст — это враг, и готова была идти на любые меры, чтобы его победить.

Джейн Фонда

Джейн Фонда, появившаяся на сцене Голливуда чуть позже, стала исключением из правила молчания. Её откровенность о пластических операциях, включая подтяжку век и лица, стала глотком свежего воздуха. Она не боялась признаться, что индустрия диктует свои правила и что пластика — это один из способов соответствовать этим требованиям. Её честность позволила многим женщинам увидеть, что за блеском экрана стоит реальная работа и порой болезненные жертвы.

Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор, чья красота считалась почти неземной, также не избежала вмешательства скальпеля. Ринопластика в юности помогла ей смягчить черты лица, сделав их более гармоничными и соответствующими студийным стандартам. Даже для такой природной красавицы, как Тейлор, стремление к идеалу было настолько велико, что она была готова к хирургическим коррекциям, хотя и старалась не афишировать их.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Звёздный скальпель: как иконы Голливуда меняли свою внешность ради успеха
Круги под глазами — клеймо усталости: простые ритуалы раскрывают тайну свежего взгляда
Одна основа — десятки начинок: универсальный рецепт пирожков для любого случая
Гардеробщик с зарплатой 250 тысяч и эксперт по Покемонам: названы самые странные вакансии сентября
Речной монстр ожил в легендах: рыбаки клянутся, что стали свидетелями атаки на собаку
Протеин, креатин, витамины… Какие добавки реально работают, а какие — просто дорогая пыль
Бессонница крадёт годы жизни: недосып убивает ваш мозг
Новинка ломает барьеры: Belgee выводит местный бренд в премиум-лигу гибридов
Грядка, которая кормит без удобрений: минимум усилий — урожай бьёт рекорды
Чашка кофе утром приносит пользу: но только при соблюдении простых правил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.