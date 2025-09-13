Секрет вечной популярности сериала Офис: что создатели не учли в спин-оффе Газета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Десять лет прошло с тех пор, как мы в последний раз смеялись над нелепыми ситуациями в офисе компании "Дандер Миффлин", переживали за отношения Джима и Пэм и недоумевали по поводу управленческих талантов Майкла Скотта. Сериал "Офис" до сих пор остаётся актуальным, ведь офисные будни полны узнаваемых курьёзов. Возможно, именно эта неугасающая популярность подтолкнула создателей к идее продолжения, воплощённой в сериале "Газета".

Действие переносится в редакцию газеты "Toledo Truth Teller", некогда влиятельного издания Среднего Запада, которое теперь пришло в упадок. Единственный, кто ещё помнит, как писать по-настоящему, — это ветеран Барри с 37-летним стажем. Руководит этим угасающим миром стервозная Эсмеральда, но вскоре на смену ей приходит новый главный редактор Нэд Сэмпсон. Его амбициозная цель — вернуть газете былую славу и доказать, что настоящая журналистика ещё жива.

Как пишет Film.ru, при сравнении "Газеты" с "Офисом" сразу бросается в глаза осторожность создателей спин-оффа. "Офис" был полон острых, порой неполиткорректных шуток, которые сегодня могли бы вызвать бурю негодования. "Газета" же гораздо более сдержанна и аккуратна.

Стоит отметить, что "Газета" может похвастаться яркими, эксцентричными персонажами, однако, там, где "Офис" оставлял пространство для юмора и абсурда, "Газета" стремится подменить смешное манифестом о возрождении журналистики. Шутки здесь постоянно прерываются рассуждениями о миссии медиа, превращая псевдодокументальную комедию в урок гражданского просвещения.

Вместо запоминающихся фраз и гэгов первый сезон "Газеты" наполнен интригами, пассивной агрессией и кабинетными войнами. Разрозненность героев разрушает ощущение сплочённости команды, и желание наблюдать за коллективом, который пожирает сам себя, постепенно угасает. Сериал чаще спорит о профсоюзных правах, чем смешит зрителя.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
