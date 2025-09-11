Робин Гуд: Принц воров – это не просто фильм: 3 неоспоримых причины его вечной популярности

Кинокартина "Робин Гуд: Принц воров" режиссёра Кевина Рейнольдса признана одной из самых успешных экранизаций средневековой легенды.
Лента вышла на экраны в 1991 году и мгновенно завоевала мировую популярность. В основе сюжета лежит история о Робине Локсли, вернувшемся из крестового похода на родину.
Главную роль исполнил Кевин Костнер, находившийся на пике популярности после оскароносного "Танцующего с волками". Его персонаж организует в Шервудском лесу группу повстанцев для борьбы с тиранией шерифа Ноттингема.
Критики особо отмечают работу Алана Рикмана, сыгравшего антагониста картины. Его исполнение роли шерифа считается одним из самых ярких в истории кинематографа.
Знаковым элементом фильма стал саундтрек Брайана Адамса. Композиция "(Everything I Do) I Do It for You" возглавляла мировые хит-парады в течение нескольких месяцев. Песня получила премию "Грэмми" и номинацию на "Оскар", хотя так и не завоевала главную кинонаграду.
Картина оказала значительное влияние на последующие экранизации легенды о Робине Гуде. Её наследие прослеживается в работах более поздних режиссёров, включая Ридли Скотта. Лента продолжает оставаться в списке самых популярных приключенческих фильмов.
Уточнения
«Робин Гуд: Принц воров» (англ. Robin Hood: Prince of Thieves) — приключенческий фильм режиссёра Кевина Рейнолдса.
