Дэниел Дей-Льюис прервал молчание: вот что заставило его вернуться в кино после ухода

Трёхкратный обладатель премии "Оскар" Дэниел Дей-Льюис подробно объяснил мотивы своего громкого ухода из профессии и последующего возвращения.

Фото: commons.wikimedia.org by Siebbi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дэниел Дей-Льюис

Актер в интервью Rolling Stone признался, что никогда не планировал завершать карьеру навсегда.

После съёмок в "Призрачной нити" Дей-Льюис ощутил творческое истощение. Его смущали не столько сами роли, сколько сопутствующий образ жизни.

"В этом процессе было нечто такое, что оставляло меня в конце с чувством опустошённости", — поделился актёр.

Он объявил об уходе, чтобы оградить себя от соблазна принимать новые предложения. Однако мысль о работе не оставляла его, особенно когда его сын Ронан начал карьеру режиссёра.

Их совместный проект, драма "Анемон", стал причиной возвращения. Изначально Дей-Льюис сомневался, но сын настоял на его участии.

"Ро ясно дал понять, что не собирается снимать фильм, если в нём не буду играть я", — рассказал актёр.

Съёмки стали для него чистым удовольствием. "В работе с Ро эта печь просто зажглась. И это было чистой радостью", — заключил Дей-Льюис. Премьера фильма "Анемон" с его участием запланирована на 3 октября.

Уточнения

Сэр Дэ́ниел Майкл Блейк Дэй-Лью́ис (англ. Daniel Michael Blake Day-Lewis; род. 29 апреля 1957, Кенсингтон, Лондон, Великобритания) — британский актёр.

