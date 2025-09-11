Дэниел Дей-Льюис прервал молчание: вот что заставило его вернуться в кино после ухода

Трёхкратный обладатель премии "Оскар" Дэниел Дей-Льюис подробно объяснил мотивы своего громкого ухода из профессии и последующего возвращения.
Актер в интервью Rolling Stone признался, что никогда не планировал завершать карьеру навсегда.
После съёмок в "Призрачной нити" Дей-Льюис ощутил творческое истощение. Его смущали не столько сами роли, сколько сопутствующий образ жизни.
"В этом процессе было нечто такое, что оставляло меня в конце с чувством опустошённости", — поделился актёр.
Он объявил об уходе, чтобы оградить себя от соблазна принимать новые предложения. Однако мысль о работе не оставляла его, особенно когда его сын Ронан начал карьеру режиссёра.
Их совместный проект, драма "Анемон", стал причиной возвращения. Изначально Дей-Льюис сомневался, но сын настоял на его участии.
"Ро ясно дал понять, что не собирается снимать фильм, если в нём не буду играть я", — рассказал актёр.
Съёмки стали для него чистым удовольствием. "В работе с Ро эта печь просто зажглась. И это было чистой радостью", — заключил Дей-Льюис. Премьера фильма "Анемон" с его участием запланирована на 3 октября.
Уточнения
Сэр Дэ́ниел Майкл Блейк Дэй-Лью́ис (англ. Daniel Michael Blake Day-Lewis; род. 29 апреля 1957, Кенсингтон, Лондон, Великобритания) — британский актёр.
