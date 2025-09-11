Дэниел Дей-Льюис прервал молчание: вот что заставило его вернуться в кино после ухода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Кино

Трёхкратный обладатель премии "Оскар" Дэниел Дей-Льюис подробно объяснил мотивы своего громкого ухода из профессии и последующего возвращения.

Дэниел Дей-Льюис
Фото: commons.wikimedia.org by Siebbi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дэниел Дей-Льюис

Актер в интервью Rolling Stone признался, что никогда не планировал завершать карьеру навсегда.

После съёмок в "Призрачной нити" Дей-Льюис ощутил творческое истощение. Его смущали не столько сами роли, сколько сопутствующий образ жизни.

"В этом процессе было нечто такое, что оставляло меня в конце с чувством опустошённости", — поделился актёр.

Он объявил об уходе, чтобы оградить себя от соблазна принимать новые предложения. Однако мысль о работе не оставляла его, особенно когда его сын Ронан начал карьеру режиссёра.

Их совместный проект, драма "Анемон", стал причиной возвращения. Изначально Дей-Льюис сомневался, но сын настоял на его участии.

"Ро ясно дал понять, что не собирается снимать фильм, если в нём не буду играть я", — рассказал актёр.

Съёмки стали для него чистым удовольствием. "В работе с Ро эта печь просто зажглась. И это было чистой радостью", — заключил Дей-Льюис. Премьера фильма "Анемон" с его участием запланирована на 3 октября.

Уточнения

Сэр Дэ́ниел Майкл Блейк Дэй-Лью́ис (англ. Daniel Michael Blake Day-Lewis; род. 29 апреля 1957, Кенсингтон, Лондон, Великобритания) — британский актёр.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.