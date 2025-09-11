Точка невозврата: Кирстен Данст поставила жирный крест на сиквеле культовой комедии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Американская актриса Кирстен Данст выступила с категоричным отказом от идеи сиквела комедии "Добейся успеха". Свою позицию она озвучила в интервью Entertainment Daily.

Кирстен Данст
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кирстен Данст

На вопрос о возможной перезагрузке франшизы Данст ответила решительным отказом. Актриса призвала сохранить оригинальный фильм в его нынешнем состоянии, без продолжений.

"Я думаю: оставьте хорошее там, где оно есть", — заявила Данст.

Она также исключила своё участие в качестве продюсера нового проекта.

Своего персонажа, Торранс Шипман, актриса не видит в современном контексте.

"Мне не нужно надевать черлидерскую форму. Я даже не знаю, чем бы она занималась сейчас: может, была тренером?" — пояснила она.

Это заявление знаменует смену её предыдущей позиции, выраженной в апреле 2024 года. Тогда Данст допускала участие в проекте при определённых условиях.

Тренд на продолжения картин 90-х и 2000-х продолжается в Голливуде. Недавно состоялась премьера сиквела "Чумовой пятницы", а также запущен проект по вселенной "Блондинки в законе".

Уточнения

Ки́рстен Кэ́ролайн Данст (англ. Kirsten Caroline Dunst, род. 30 апреля 1982, Пойнт-Плезант, Нью-Джерси, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и певица.

«Добейся успеха» (англ. Bring It On) — американский комедийный фильм 2000 года, режиссёром которого выступил Пейтон Рид, впервые занявший режиссёрское кресло именно в кино.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Древний череп из Петралона приоткрыл скрытую линию развития европейских предков
Не платили миллионы: как Пугачёва и Галкин* обхитрили налоговую с замком в Грязи
Экономия топлива без хитростей: простые приемы, о которых мало кто знает
