Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интернет пробил облака: бесплатный Wi-Fi будет работать на высоте 30 тысяч футов
Грязная вытяжка превращает обед в опасный эксперимент: чистка фильтра за 20 минут
Волчья стая выходит из леса — знак катастрофы в экосистеме
Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной
Больше, чем просто блеск: как геополитическая напряжённость и спады в экономике толкают золото вверх
Тёмные отметины на лбу и скулах: сигнал, который кожа подаёт после каникул
Не используйте навоз — попробуйте перегной или компост, и вкус картофеля станет идеальным
Брюс Дикинсон готовится к новому вызову: фронтмену Iron Maiden доверили спеть главную песню США
Золотой напиток на зиму: облепиха с корицей творит чудеса с настроением и здоровьем

Карьерный поворот не туда: Ченнинг Татум рассказал о своей самой большой ошибке

1:00
Кино

Актёр Ченнинг Татум заявил о серьёзном карьерном промахе. Речь идёт об отказе от роли в проекте "Красавица и чудовище" под руководством Гильермо дель Торо.

Ченнинг Татум
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ченнинг Татум

Своё решение артист объяснил высокой нагрузкой в тот период. Тогда у него только родился ребёнок, а параллельно он был занят в другом сложном проекте. Сценарий ленты дель Торо также не был готов окончательно.

"Я просто думал, что не смогу выложиться по полной, и отказался. Это оказалось самой большой ошибкой, ведь я являюсь большим поклонником Гильермо", — цитирует Татума Vanity Fair.

В итоге студия так и не запустила картину в производство. Несмотря на это, актёр сохраняет надежду на будущее сотрудничество с режиссёром.

В настоящее время Татум сосредоточен на других работах. В их числе картина о мотогонках Isle of Man TT, которую он производит вместе с Брэдом Питтом.

Уточнения

Че́ннинг Мэ́ттью Та́тум (англ. Channing Matthew Tatum, МФА (амер.) [ˈteɪtəm]; род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Экономика и бизнес
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Последние материалы
Волчья стая выходит из леса — знак катастрофы в экосистеме
Карьерный поворот не туда: Ченнинг Татум рассказал о своей самой большой ошибке
Чем ярче солнце, тем нужнее фары: привычка ездить без света может быть опасной
Больше, чем просто блеск: как геополитическая напряжённость и спады в экономике толкают золото вверх
Тёмные отметины на лбу и скулах: сигнал, который кожа подаёт после каникул
Брюс Дикинсон готовится к новому вызову: фронтмену Iron Maiden доверили спеть главную песню США
Золотой напиток на зиму: облепиха с корицей творит чудеса с настроением и здоровьем
Не используйте навоз — попробуйте перегной или компост, и вкус картофеля станет идеальным
Звёздные соленья и джемы: эти четыре знаменитости покорили мир своими домашними заготовками
Сколько калорий на самом деле сжигает мозг — ответ ломает привычные стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.