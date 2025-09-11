Карьерный поворот не туда: Ченнинг Татум рассказал о своей самой большой ошибке

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Ченнинг Татум заявил о серьёзном карьерном промахе. Речь идёт об отказе от роли в проекте "Красавица и чудовище" под руководством Гильермо дель Торо.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ченнинг Татум

Своё решение артист объяснил высокой нагрузкой в тот период. Тогда у него только родился ребёнок, а параллельно он был занят в другом сложном проекте. Сценарий ленты дель Торо также не был готов окончательно.

"Я просто думал, что не смогу выложиться по полной, и отказался. Это оказалось самой большой ошибкой, ведь я являюсь большим поклонником Гильермо", — цитирует Татума Vanity Fair.

В итоге студия так и не запустила картину в производство. Несмотря на это, актёр сохраняет надежду на будущее сотрудничество с режиссёром.

В настоящее время Татум сосредоточен на других работах. В их числе картина о мотогонках Isle of Man TT, которую он производит вместе с Брэдом Питтом.

Уточнения

Че́ннинг Мэ́ттью Та́тум (англ. Channing Matthew Tatum, МФА (амер.) [ˈteɪtəm]; род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.

