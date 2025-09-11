Марк Хэмилл в Долгой прогулке: роль, одобренная Кингом – первые детали экранизации

Марк Хэмилл сыграет ключевую роль в новой экранизации произведения Стивена Кинга "Долгая прогулка".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марк Хэмилл

Актёр заявил, что проект является одной из самых верных книге адаптаций. По его словам, картина точно передаёт мрачную атмосферу оригинала.

Хэмилл воплотит на экране образ Майора, тоталитарного диктатора. Этот персонаж курирует ежегодное смертоносное соревнование. Его участники вынуждены идти без остановки, пока не останется лишь один выживший.

Особое значение для актёра имело личное одобрение Кинга. Хэмилл отметил, что автор заранее утвердил его кандидатуру.

"Для меня это стало одновременно мотивацией и подтверждением правоты. Он знал о моём участии, и это было для него приемлемо", — поделился артист.

Режиссёром картины выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по "Голодным играм". Премьера фильма "Долгая прогулка" запланирована на 12 сентября 2025 года.

Уточнения

«Долгая прогулка» (англ. The Long Walk; также известен под названием «Длинный путь») — роман американского писателя Стивена Кинга в жанре триллера с элементами психологической драмы, написанный в 1966 году и впоследствии опубликованный 3 июля 1979 года под псевдонимом Ричард Бахман.



Марк Ри́чард Хэ́милл (англ. Mark Richard Hamill, род. 25 сентября 1951) — американский актёр и сценарист.

