Джорджо Армани в отражении экрана: продюсер раскрывает секреты о новом фильме

Создатели фильма о Джорджо Армани уверены, что откроют много нового о модельере, так как все знают бренд, но почти ничего не знают о человеке.
Знаменитый дизайнер Джорджо Армани долгие годы поддерживал отношения со своим коллегой, но держал свою личную жизнь вдали от света общественности.
Итальянский продюсер фильмов "Феррари" и "Ламборгини: Человек за легендой", Андреа Ирволино объявил, что готовит биографический фильм о легендарном творце, Джордже Армани, который скончался 4 сентября в возрасте 91 года.
Проект находится в разработке уже несколько месяцев, поскольку сам продюсер хотел "отдать дань уважения одному из величайших новаторов международной моды и несменному символу итальянской идентичности".
Объявление продюсера последовало спустя всего несколько дней после смерти иконы моды, подчеркнувшей вновь глубокую ценность и значимость имени Армани для Италии и остального мира.
Пока неизвестно, сосредоточится ли амбициозная постановка исключительно на профессиональной карьере дизайнера на подиуме и красной дорожке или также включит его личную жизнь.
Стоит отметить, что Армани держал свою личную жизнь подальше от внимания публики.
"Верю, что этот проект станет источником гордости для всех итальянцев и памятью, которую наследники Армани смогут принять с уважением и любовью", — сказал известный продюсер в своем заявлении.
Мореско, неоднократно сотрудничавший с Эрволино, уже приступил к работе над другим крупным проектом последнего — биографической лентой "Мазерати: Братья". Главные роли исполняют знаменитые имена Голливуда, включая Аль Пачино, Энтони Хопкинса, Джессику Альбу и других.
Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.