Джорджо Армани в отражении экрана: продюсер раскрывает секреты о новом фильме

Создатели фильма о Джорджо Армани уверены, что откроют много нового о модельере, так как все знают бренд, но почти ничего не знают о человеке.

Фото: Инстаграм Ирины Шейк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Ирина Шейк и модельер Джорджо Армани

Знаменитый дизайнер Джорджо Армани долгие годы поддерживал отношения со своим коллегой, но держал свою личную жизнь вдали от света общественности.

Итальянский продюсер фильмов "Феррари" и "Ламборгини: Человек за легендой", Андреа Ирволино объявил, что готовит биографический фильм о легендарном творце, Джордже Армани, который скончался 4 сентября в возрасте 91 года.

Проект находится в разработке уже несколько месяцев, поскольку сам продюсер хотел "отдать дань уважения одному из величайших новаторов международной моды и несменному символу итальянской идентичности".

Объявление продюсера последовало спустя всего несколько дней после смерти иконы моды, подчеркнувшей вновь глубокую ценность и значимость имени Армани для Италии и остального мира.

Пока неизвестно, сосредоточится ли амбициозная постановка исключительно на профессиональной карьере дизайнера на подиуме и красной дорожке или также включит его личную жизнь.

Стоит отметить, что Армани держал свою личную жизнь подальше от внимания публики.