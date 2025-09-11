Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джорджо Армани в отражении экрана: продюсер раскрывает секреты о новом фильме

Кино

Создатели фильма о Джорджо Армани уверены, что откроют много нового о модельере, так как все знают бренд, но почти ничего не знают о человеке.

Модель Ирина Шейк и модельер Джорджо Армани
Фото: Инстаграм Ирины Шейк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Ирина Шейк и модельер Джорджо Армани

Знаменитый дизайнер Джорджо Армани долгие годы поддерживал отношения со своим коллегой, но держал свою личную жизнь вдали от света общественности.

Итальянский продюсер фильмов "Феррари" и "Ламборгини: Человек за легендой", Андреа Ирволино объявил, что готовит биографический фильм о легендарном творце, Джордже Армани, который скончался 4 сентября в возрасте 91 года.

Проект находится в разработке уже несколько месяцев, поскольку сам продюсер хотел "отдать дань уважения одному из величайших новаторов международной моды и несменному символу итальянской идентичности".

Объявление продюсера последовало спустя всего несколько дней после смерти иконы моды, подчеркнувшей вновь глубокую ценность и значимость имени Армани для Италии и остального мира.

Пока неизвестно, сосредоточится ли амбициозная постановка исключительно на профессиональной карьере дизайнера на подиуме и красной дорожке или также включит его личную жизнь.

Стоит отметить, что Армани держал свою личную жизнь подальше от внимания публики.

"Верю, что этот проект станет источником гордости для всех итальянцев и памятью, которую наследники Армани смогут принять с уважением и любовью", — сказал известный продюсер в своем заявлении.

Мореско, неоднократно сотрудничавший с Эрволино, уже приступил к работе над другим крупным проектом последнего — биографической лентой "Мазерати: Братья". Главные роли исполняют знаменитые имена Голливуда, включая Аль Пачино, Энтони Хопкинса, Джессику Альбу и других.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
