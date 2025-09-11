Спилберг обогнал Бога: кого чаще всего благодарили на Оскаре за всю историю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Издание Dexerto проанализировало 1400 речей с церемонии вручения премии "Оскар". Исследование выявило режиссёров и продюсеров, которых лауреаты благодарили чаще всего.

Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абсолютным лидером стал Стивен Спилберг. Создателя "Списка Шиндлера" и "Челюстей" упомянули 42 раза. На втором месте оказался Харви Вайнштейн с 34 благодарностями, несмотря на обвинения в сексуализированном насилии.

Третье место занял Джеймс Кэмерон ("Титаник", "Аватар") с 28 упоминаниями. Замыкают топ-5 Джордж Лукас (23 раза) и Питер Джексон (22 раза). Примечательно, что Бога благодарили лишь 19 раз — в два раза реже, чем Спилберга.

В настоящее время Спилберг работает над продолжением "Гремлинов" в качестве исполнительного продюсера. По данным на июль, сценарий уже готов и ожидает его одобрения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
