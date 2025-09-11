Леонардо ДиКаприо больше не гонится за Оскаром: как изменился выбор ролей у голивудского актёра

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Леонардо ДиКаприо заявил об изменении подхода к выбору ролей в кино. 50-летний актёр рассказал в интервью People, что стал более осознанно подходить к отбору проектов.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонардо Ди Каприо

ДиКаприо подчеркнул, что не планирует завершать карьеру, но намерен "сбавить обороты". По словам актёра, он больше не ориентируется на потенциальные кассовые сборы или награды при выборе ролей.

"Награды, кассовые сборы могут приходить и уходить, но те произведения искусства, о которых мы все ещё говорим, думаем и в которых сомневаемся — это те фильмы, к которым мы стремимся как актёры", — объяснил свою позицию ДиКаприо.

Одним из таких проектов стал новый фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битву". Актёр признался, что является "одержимым поклонником" творчества режиссёра и не мог отказаться от сотрудничества.

Параллельно ДиКаприо работает над другим проектом — боевиком "Карфаген должен быть разрушен", который он спродюсирует совместно с Мартином Скорсезе. Оба проекта отражают новый подход актера к выбору работы в киноиндустрии.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.

