Получив восторженные отзывы за исполнение роли легенды UFC Марка Керра, который в 1997 году столкнулся со своими демонами на ринге после невообразимого унижения после своего первого поражения, в фильме "Сокрушительная машина", Дуэйн Джонсон готовится к новой радикальной трансформации.
Как сообщает Variety, актёр борется с лишним весом и мышечной массой, поскольку ему поручено сыграть "чудаковатого, эксцентричного парня лет 70" по имени Куриный Человек в фильме "Музыка ящерицы", в котором он снова будет сотрудничать с режиссёром "Сокрушительной машины" Бенни Сэфди.
"Бенни сделал мне предложение после [нашего первого сотрудничества]", — сказал Джонсон во время выступления на кинофестивале. "И примерно через 45 минут [после того, как он сделал предложение], я сказал: "Я твой Куриный Человек"".
"Ящерица" — экранизация романа американского детского писателя Дэниела Пинкуотера. Фильм рассказывает историю семидесятилетнего мужчины, лучшим другом которого является курица, его ровесница.
Как и "Сокрушительная Машина", которая принесла Джонсону номинацию на "Оскар", новый фильм может стать ещё одним шансом изменить его образ героя боевика.
Как сообщает Variety, "после таких хитов, как "Джуманджи" и "Форсаж 5", Джонсон заявил, что готов к переменам".
"Несколько лет я чувствовал себя запертым в определённой категории, потому что сам себе это позволил", — признался Джонсон.
Но поклонникам старых фильмов Джонсона не стоит отчаиваться: актёр не отказывается от высокобюджетных фильмов, которые так нравятся зрителям.
Он также сообщил, что снова снимется вместе с Кевином Хартом в фильме "Джуманджи 3", съёмки которого начнутся в ноябре.
Уточнения
Дуэ́йн Ду́глас Джо́нсон (англ. Dwayne Douglas Johnson, псевдоним — Скала́, англ. The Rock; род. 2 мая 1972, Хейвард, США) — американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.