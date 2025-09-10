Больше никакого Скалы: как Дуэйн Джонсон меняет имидж ради роли в Музыке ящерицы

Получив восторженные отзывы за исполнение роли легенды UFC Марка Керра, который в 1997 году столкнулся со своими демонами на ринге после невообразимого унижения после своего первого поражения, в фильме "Сокрушительная машина", Дуэйн Джонсон готовится к новой радикальной трансформации.

Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. Valerie C. Eppler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дуэйн «Скала» Джонсон

Как сообщает Variety, актёр борется с лишним весом и мышечной массой, поскольку ему поручено сыграть "чудаковатого, эксцентричного парня лет 70" по имени Куриный Человек в фильме "Музыка ящерицы", в котором он снова будет сотрудничать с режиссёром "Сокрушительной машины" Бенни Сэфди.

"Бенни сделал мне предложение после [нашего первого сотрудничества]", — сказал Джонсон во время выступления на кинофестивале. "И примерно через 45 минут [после того, как он сделал предложение], я сказал: "Я твой Куриный Человек"".

"Ящерица" — экранизация романа американского детского писателя Дэниела Пинкуотера. Фильм рассказывает историю семидесятилетнего мужчины, лучшим другом которого является курица, его ровесница.

Как и "Сокрушительная Машина", которая принесла Джонсону номинацию на "Оскар", новый фильм может стать ещё одним шансом изменить его образ героя боевика.

Как сообщает Variety, "после таких хитов, как "Джуманджи" и "Форсаж 5", Джонсон заявил, что готов к переменам".

"Несколько лет я чувствовал себя запертым в определённой категории, потому что сам себе это позволил", — признался Джонсон.

Но поклонникам старых фильмов Джонсона не стоит отчаиваться: актёр не отказывается от высокобюджетных фильмов, которые так нравятся зрителям.

Он также сообщил, что снова снимется вместе с Кевином Хартом в фильме "Джуманджи 3", съёмки которого начнутся в ноябре.





Уточнения

