Мистика, драма и собачьи глаза: эти пять фильмов Ольденбургского фестиваля изменят ваш взгляд на мир

Ольденбургский кинофестиваль вновь подтверждает свою репутацию площадки для смелых и нестандартных независимых картин. В этом году организаторы подготовили особенно разнообразную программу, и издание The Hollywood Reporter выделило пять лент, которые нельзя пропустить. От едкой бельгийской сатиры на музыкальную индустрию до напряжённого триллера о мексиканских картелях и уникального хоррора, рассказанного глазами собаки, — каждый найдёт что-то по душе.

"Подкова"

Ирландская драма, где четверо братьев и сестёр возвращаются в родной дом после смерти отца, однако их ждёт не только скорбь, но и его неупокоенный дух. Вся судьба дома решается за 24 часа, и за это время всплывают старые обиды, раскрываются семейные тайны, а меняющиеся отношения испытываются на прочность. Этот мрачно-комичный и меланхоличный фильм превращает старинное поместье в бурлящий котёл эмоций.

"Под палящим солнцем"

Дебютная работа Юнь Се уже успела произвести впечатление на Slamdance. История рассказывает о молодой женщине, оказавшейся в безвыходной ситуации: она беременна после нападения в стране, где аборты запрещены. Единственный выход — отправиться в пустыню, в соседний штат, где эта процедура легальна. Этот малобюджетный шедевр, полный феминистского гнева, превращается в душераздирающий и незабываемый эпос.

"Летняя машина хитов"

Жером Вандеваттин, постоянный участник Ольденбургского фестиваля, вновь радует зрителей своей музыкальной сатирой. Вдохновлённый собственным опытом работы с буги-панк-группой, он создал историю о коллективе, запертом в студии для записи кавер-версии, которая, по мнению эксцентричного главы лейбла, принесёт ему заветную награду, однако по мере того, как реальность ускользает от босса, запись превращается в полный хаос.

"Хороший мальчик"

Этот сверхъестественный хоррор от Бена Леонберга, показанный на SXSW, предлагает совершенно новый взгляд на жанр. Вся история рассказывается с точки зрения Инди, верного ретривера из Новой Шотландии. Пёс чувствует зловещие силы, скрывающиеся в тенях дома его хозяина, и понимает, что должен защитить его от надвигающейся угрозы. Это свежий и оригинальный взгляд на классический сюжет о доме с привидениями.

"Кокодрилос"

Фильм Хавьера Веласко, который впервые будет показан в Европе на фестивале в Ольденбурге после премьеры в Гвадалахаре. Сантьяго, молодой фотожурналист из Веракруса, мечтает разоблачить несправедливость. Когда его наставника убивают, а расследование замалчивают, он решает предать дело огласке, несмотря на смертельную опасность. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о мужестве журналистов, которые продолжают искать правду, даже когда молчание кажется единственным безопасным выбором.

Уточнения

