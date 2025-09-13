Ловушки биографического кино: что Свайп умолчал об основательнице приложения для знакомств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:07
Кино

Фильм "Свайп", режиссированный Рэйчел Ли Голденберг, представляет собой биографическую историю об Уитни Вулф, основательнице приложения для знакомств Bumble, однако, как сообщает The Hollywood Reporter, передать всю глубину и сложность её пути удалось не в полной мере. Лили Джеймс в роли Уитни пытается изобразить женщину, которая преодолевает трудности в мире технологий, но сценарий не всегда поддерживает её усилия.

Свидание
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свидание

Сюжет начинается с того, что Уитни — молодая выпускница, стремящаяся найти своё место в быстро меняющемся мире стартапов. Она сталкивается с различными препятствиями, включая сексизм и предвзятость, которые пронизывают культуру технологических компаний. В фильме показаны моменты, когда её идеи и достижения игнорируются, а внимание сосредоточено на её внешности, что подчёркивает существующие проблемы в индустрии.

Визуально фильм передаёт атмосферу начала 2010-х годов, когда стартапы были на пике популярности. Офисы, наполненные молодыми людьми и креативными элементами, создают иллюзию успеха и свободы, однако за этой яркой оболочкой скрываются более тёмные аспекты, такие как токсичная культура и домогательства, с которыми сталкиваются женщины в технологической сфере.

Несмотря на попытки показать рост Уитни и её триумф над трудностями, фильм часто скатывается в банальности и предсказуемость. Сценарий не всегда удачно передаёт её внутреннюю борьбу и не даёт зрителям глубоко понять, как именно она смогла преодолеть все преграды. Вместо этого акцент делается на внешние обстоятельства, что делает историю менее личной и более общей.

В целом, "Свайп" — это фильм, который пытается затронуть важные темы, но
в конечном итоге не достигает желаемой глубины. Он оставляет зрителей с ощущением, что многие важные аспекты жизни Уитни Вулф остались за кадром, а её триумфы и поражения не были должным образом исследованы.

Уточнения

Swiped — предстоящая американская биографическая драма режиссёра Рэйчел Ли Голденберг.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
