Ловушки биографического кино: что Свайп умолчал об основательнице приложения для знакомств

Фильм "Свайп", режиссированный Рэйчел Ли Голденберг, представляет собой биографическую историю об Уитни Вулф, основательнице приложения для знакомств Bumble, однако, как сообщает The Hollywood Reporter, передать всю глубину и сложность её пути удалось не в полной мере. Лили Джеймс в роли Уитни пытается изобразить женщину, которая преодолевает трудности в мире технологий, но сценарий не всегда поддерживает её усилия.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свидание

Сюжет начинается с того, что Уитни — молодая выпускница, стремящаяся найти своё место в быстро меняющемся мире стартапов. Она сталкивается с различными препятствиями, включая сексизм и предвзятость, которые пронизывают культуру технологических компаний. В фильме показаны моменты, когда её идеи и достижения игнорируются, а внимание сосредоточено на её внешности, что подчёркивает существующие проблемы в индустрии.

Визуально фильм передаёт атмосферу начала 2010-х годов, когда стартапы были на пике популярности. Офисы, наполненные молодыми людьми и креативными элементами, создают иллюзию успеха и свободы, однако за этой яркой оболочкой скрываются более тёмные аспекты, такие как токсичная культура и домогательства, с которыми сталкиваются женщины в технологической сфере.

Несмотря на попытки показать рост Уитни и её триумф над трудностями, фильм часто скатывается в банальности и предсказуемость. Сценарий не всегда удачно передаёт её внутреннюю борьбу и не даёт зрителям глубоко понять, как именно она смогла преодолеть все преграды. Вместо этого акцент делается на внешние обстоятельства, что делает историю менее личной и более общей.

В целом, "Свайп" — это фильм, который пытается затронуть важные темы, но

в конечном итоге не достигает желаемой глубины. Он оставляет зрителей с ощущением, что многие важные аспекты жизни Уитни Вулф остались за кадром, а её триумфы и поражения не были должным образом исследованы.

Уточнения

Swiped — предстоящая американская биографическая драма режиссёра Рэйчел Ли Голденберг.

