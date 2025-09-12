Шесть сценаристов — и никакой логики: чем ремейк Москва слезам не верит озадачил зрителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Кино

Новый сериал "Москва слезам не верит. Всё только начинается", вышедший на платформе Wink, вызвал неоднозначную реакцию, в первую очередь из-за явных несостыковок во временных рамках. Несмотря на амбициозное заявление о статусе "главного сериала года" и активное продвижение, первая серия демонстрирует поразительный "сбитый фокус" времени.

Московский Кремль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Московский Кремль

Как пишет киножурналист Арина Бородина в своём Telegram-канале, одним из ключевых моментов первой серии становится поход двух героинь в московский Макдоналдс. Этот эпизод наряду с упоминанием телецентра "Останкино" и "Фабрики звёзд" призван символизировать мечты и стремления, однако, когда Ксюша, приехавшая из Самары, с восторгом и слезами на глазах видит Макдоналдс как воплощение своей мечты, возникает вопрос: действие происходит в 2003 году. К этому моменту Макдоналдс уже давно был широко распространён по всей России, включая города-миллионники, такие как Самара. Такая реакция героини выглядит неправдоподобно для указанного времени.

Далее сюжет развивается с кражей и столкновением героини с суровой реальностью Москвы, но и здесь временные рамки вызывают сомнения. Сцена с автобусом, направляющимся в Самару, где герои пытаются решить, возвращаться ли Ксюше домой с сыном, выглядит нереалистично для 2003 года. В это время уже прошли две чеченские войны и произошла трагедия "Норд-Оста". Подобные события на федеральной трассе, где герои могут беспрепятственно решать свои личные проблемы, не соответствуют реалиям того времени.

Наличие шести сценаристов и двух режиссёров, включая Жору Крыжовникова, не спасает сериал от этих явных временных несостыковок. Возникает ощущение, что создатели пытаются совместить атмосферу 80—90-х годов с реалиями 2003 года, что приводит к путанице и снижает общее впечатление от просмотра. Заявленный как "главный сериал года", проект не оправдывает этих амбиций, оставляя зрителя с вопросами о логике повествования и временных рамках.

Уточнения

«Москва́ слеза́м не ве́рит Всё то́лько начина́ется» — музыкально-драматический сериал Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова, переосмысление одноимённого советского фильма.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
