Как создавали машину времени для культовой комедии Гайдая: история, полная неожиданностей

Мало кто знает, что знаменитая комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" едва не осталась без своей главной "изюминки" — машины времени. Как пишет "Киноафиша", причина оказалась до банального прозаичной: в то время такого устройства просто не существовало. Киностудии "Мосфильм" пришлось проявить чудеса изобретательности, чтобы воплотить фантастический замысел на экране.

От космического корабля к абстракции

Первая попытка создать машину времени оказалась неудачной. Режиссёр обратился в конструкторское бюро, где инженеры полгода трудились над макетом. В итоге получилось нечто, больше напоминающее космический корабль, — слишком сложное, дорогое и совершенно не вписывающееся в образ самодельного изобретения Шурика. Сроки поджимали, а результат не удовлетворял.

Спаситель из мастерской

На помощь пришёл художник-скульптор Вячеслав Почечуев, известный своей способностью создавать любые декорации. Несмотря на занятость на другом проекте, он взялся за невыполнимую, казалось бы, задачу. На встрече с Гайдаем Почечуев набросал на листе ватмана эскиз, который поразил всех своей необычностью: трубки, колбы, шарики, провода — чистая абстракция. Режиссёр и съёмочная группа были в шоке, но другого выхода не было. Почечуев заверил, что справится.

Чудо из подручных материалов

И он справился! Для создания машины времени были использованы самые неожиданные материалы: детали с реквизиторских складов, оставшиеся после съёмок "Соляриса" Андрея Тарковского, стеклянные элементы, выдутые на заводе "за пару бутылок водки", мигалки, лампочки и даже химические реактивы. Через несколько дней в павильоне стоял настоящий агрегат, который сверкал, булькал и выглядел чудаковато и завораживающе. С первого же запуска машина времени покорила всю съёмочную группу, и фильм был спасён.

Символическая премия за великое изобретение

После премьеры "Мосфильм" выплатил Вячеславу Почечуеву премию — 40 рублей и официальную справку из бухгалтерии с надписью: "Деньги выданы за изобретение машины времени". Эти слова без кавычек выглядели очень серьёзно, поэтому формально получилось так, что первая машина времени была изобретена в СССР.

«Ива́н Васи́льевич меня́ет профе́ссию» — советская научно-фантастическая комедия 1973 года, снятая режиссёром Леонидом Гайдаем по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич».

