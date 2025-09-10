Венецианский кинофестиваль 2025: пять фильмов, которые потрясут ваше воображение

Названы самые удачные фильмы, представленные на суд жюри 82-го Венецианского кинофестиваля.

Чёрная комедия Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, корейский "Метод исключения" Пак Чхан-Ука, новая антология Джима Джармуша, мощная спортивная драма с Дуэйном Джонсоном и пронзительное "Помилование" Паоло Соррентино.

Эти проекты, по версии "Кинопоиска", оказались наиболее запоминающимися на фестивале.

В фильме "Помилование" итальянский президент приближается к концу своих полномочий, однако перед ним стоят две важные просьбы о помиловании: одна касается пожилого мужчины, который убил супругу, страдавшую от болезни Альцгеймера, вторая — молодой дамы, расквитавшейся с жестоким мужем. За фасадом закулисных маневров скрывается философская рефлексия о нравственности и пределе сострадания.

Фильм "Бугония". В главных ролях помимо Эммы Стоун значатся Алисия Сильверстоун и Джесси Племонс. Режиссер вновь действует на границе сюрреализма и комедии. По сюжету пара исследователей-теоретиков похищает топ-менеджера фирмы, убеждённую ими в её внеземном происхождении. Кинокритик Станислав Зельвенский подчёркивает характерные черты создателя картины: нелепость ситуаций, художественное экспериментирование, звуковое сопровождение, придающее ленте вид либо страшного сна, либо экстравагантного видеоклипа.

Фильм "Метод исключения" — это повесть о безработном герое, поставившим цель устранить всех соперников ради вакантной должности. Режиссёр Пак Чхан-ук смешивает социальные проблемы и жанр триллера, а кинокритик отмечает значительное достижение картины — искусная постановка вкупе с незамысловатым сюжетом образуют уникальный кинематографический коктейль.

"Крушащая машина" — биографическая лента о знаменитом бойце MMA Марке Керре. Авторы отошли от стандартных шаблонов жанра спортивной драмы, выбрав путь психологического анализа персонажа. Эта история рассказывает не столько о состязаниях, сколько о внутреннем конфликте героя.

Фильм "Отец, мать, сестра, брат" представляет собой триптих рассказов о семейных отношениях, где обыденные моменты перерождаются в эмоциональные признания. Первая глава — "Отец" — посвящена приезду сына и дочери к своему старику-отшельнику в отдалённый уголок Америки. Вторая серия — "Мать" — демонстрирует встречу двух совершенно разных сестёр с жёсткой родительницей в Ирландии. Третья сюжетная линия — "Сёстры и братья" — описывает свидание двойняшек в столице Франции, желающих попрощаться с жильём предков. Как утверждает критик, Джармуш, достигнув 72 лет, сотворил произведение "возрастное, но мудрое".

В картине "Франкенштейн" режиссер Гильермо дель Торо переосмысливает классический сюжет о Франкенштейне и его создании. Место действия — восточноевропейские земли позапрошлого столетия, центральная фигура — врач Преториус, выслеживающий чудовище. Специфически готическое видение дель Торо позволит картине привлечь поклонников ужасов и ценителей больших драматических полотен.

Венецианский международный кинофестиваль (итал. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, вен. Mostra internasionał de'l arte sinematografega) — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини.

