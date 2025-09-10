Премьера фильма, где Джуд Лоу сыграл молодого Путина — ожидания и реальность

В России готовятся к показу фильма "Кремлёвский волшебник", где Джуд Лоу сыграл молодого Владимира Путина. Премьера картины состоялась 31 августа на 82-м Венецианском кинофестивале, анонсы уже появились на платформах Premier и Okko. Несколько кинотеатров, сообщают РИА Новости, планируют премьерные показы, но точная дата ещё не названа.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в Кремле спокойно относятся к использованию образа Путина в зарубежных проектах. Сам президент заявил, что пока не знаком с фильмом. В Минкультуры добавили, что запрос на прокатное удостоверение не поступал.
Уточнения
«Кремлёвский волшебник» «Волшебник Кремля» или «Волшебник из Кремля» (англ. The Wizard of the Kremlin; фр. Le Mage du Kremlin) — художественный фильм французского режиссёра Оливье Ассаяса, экранизация одноимённой книги Джулиано да Эмполи. Главные роли исполнили Пол Дано, Алисия Викандер и Джуд Лоу. Премьера состоялась 31 августа 2025 года в конкурсной программе 82-го Венецианского кинофестиваля.
