Премьера фильма, где Джуд Лоу сыграл молодого Путина — ожидания и реальность

0:57
Кино

В России готовятся к показу фильма "Кремлёвский волшебник", где Джуд Лоу сыграл молодого Владимира Путина. Премьера картины состоялась 31 августа на 82-м Венецианском кинофестивале, анонсы уже появились на платформах Premier и Okko. Несколько кинотеатров, сообщают РИА Новости, планируют премьерные показы, но точная дата ещё не названа.

Владимир Путин в Японии 3–5 сентября 2000 года
Фото: commons.wikimedia by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Владимир Путин в Японии 3–5 сентября 2000 года

Джуд Лоу в образе Путина: фильм Кремлёвский волшебник разделил критиков

Во Франции испугались романа о "симпатичном" Путине — The New York Times

Реакция Кремля

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в Кремле спокойно относятся к использованию образа Путина в зарубежных проектах. Сам президент заявил, что пока не знаком с фильмом. В Минкультуры добавили, что запрос на прокатное удостоверение не поступал.

Уточнения

«Кремлёвский волшебник» «Волшебник Кремля» или «Волшебник из Кремля» (англ. The Wizard of the Kremlin; фр. Le Mage du Kremlin) — художественный фильм французского режиссёра Оливье Ассаяса, экранизация одноимённой книги Джулиано да Эмполи. Главные роли исполнили Пол Дано, Алисия Викандер и Джуд Лоу. Премьера состоялась 31 августа 2025 года в конкурсной программе 82-го Венецианского кинофестиваля.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
