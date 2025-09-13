Неожиданный поворот: в Ёлках 12 Нагиев совершит подвиг — такого от него не ждали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Франшиза "Ёлки" уже давно стала неотъемлемой частью новогодних праздников наряду с шампанским и оливье. Каждый год зрители с нетерпением ждут новых историй о чудесах, встречах и забавных совпадениях, которые неизменно появляются на экранах. Сменяются актёры, приходят новые поколения зрителей, но дух праздника остаётся неизменным.

Дмитрий Нагиев
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Нагиев

Как сообщает "Киноафиша", в этом сезоне поклонников ждёт особенный сюрприз: в "Ёлках 12" вновь появится Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры, который полюбился многим. Этот персонаж впервые появился в фильме "Ёлки. Новые" в 2017 году и быстро завоевал симпатии зрителей. Дядя Юра — бывший сотрудник МЧС и охранник элитного посёлка, который всегда недоволен шумными праздниками, но при этом души не чает в своём минипиге Косте. Этот персонаж стал символом человека, для которого Новый год — не самый радостный праздник.

В предыдущих частях дядя Юра уже пытался наладить личную жизнь, а в "Ёлках 11" мы вновь увидели его в привычной обстановке, окружённого мелочами, которые привнесли чуть больше уюта и теплоты в его жизнь.

Что же ждёт дядю Юру в новой части? На этот раз его ожидает новое романтическое приключение, в котором его партнёршу сыграет Ирина Медведева. Уже появились первые кадры со съёмок, по которым можно сделать вывод, что в начале отношений дядя Юра совершит героический поступок — на руках вынесет возлюбленную из горящего дома.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
