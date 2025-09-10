Жестокая игра любви: мини-сериал Подружка исследует тёмные стороны материнских чувств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:16
Кино

Новый мини-сериал Amazon "Подружка" с первых же кадров погружает зрителя в атмосферу напряжённого триллера. Тревожные звуки, доносящиеся из роскошного лондонского особняка, и обрывки яростных диалогов намекают на надвигающуюся драму, и хотя сюжет не преподносит грандиозных сюрпризов, именно в этом кроется его сила. Отсутствие неожиданных поворотов оставляет пространство для главного — блистательной игры Оливии Кук и Робин Райт.

Пульт в руке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пульт в руке

В центре истории — Дэниел Сандерсон, студент-медик, которого обожают две женщины: его мать Лора (Робин Райт), и его новая девушка Черри (Оливия Кук). Лора, состоятельная галеристка, проявляет к сыну заботу, граничащую с одержимостью. Её любовь настолько сильна, что любая новая женщина в жизни Дэниела воспринимается как угроза. Когда он объявляет о намерении познакомить свою избранницу с семьёй, улыбка Лоры застывает, а в её глазах появляется едва уловимая тень тревоги.

Черри, риелтор из рабочего класса, оказывается полной противоположностью Лоры. Её яркая внешность и дерзкий стиль выделяются на фоне утончённой элегантности особняка Сандерсонов. С момента её появления в доме Лора видит в ней не просто девушку сына, а соперницу.

Сериал, основанный на романе Мишель Франсис, построен на чередовании точек зрения. Каждый эпизод разделён на две части, показывающие одни и те же события глазами Лоры и Черри. Это позволяет раскрыть нюансы их восприятия, выявить упущения и недомолвки, которые формируют их взаимное отношение.

Для Лоры эти упущения часто связаны с её собственными классовыми предрассудками. Она сомневается в искренности Черри, списывая её поведение на недостаток воспитания и попытку вписаться в высшее общество. Является ли Черри манипулятором или она просто отчаянно стремится быть принятой?

По мере развития сюжета актёрская игра становится всё более выразительной. Оливия Кук мастерски держит зрителя в напряжении, не раскрывая всех карт Черри. Её героиня кажется загадочной, её мотивы остаются неясными, но всегда чувствуется, что за её внешним спокойствием скрывается сложная игра. Однако настоящей звездой сериала становится Робин Райт. Она блестяще воплощает образ Лоры — женщины, чья показная наивность и пассивная агрессия создают токсичную атмосферу. "Просто послушайте меня!" — такие мольбы звучат как признание собственной беспомощности перед лицом реальности, которую она не в силах принять.

Как пишет The Hollywood Reporter, "Подружка" — это не просто триллер, а глубокое исследование материнской любви, превращающейся в одержимость, и борьбы за контроль над жизнью близкого человека. Это история о том, как страх и предрассудки могут разрушить даже самые крепкие связи и как тонкая грань между заботой и контролем может привести к катастрофе.

Уточнения

Ро́бин Гейл Райт (англ. Robin Gayle Wright; род. 8 апреля 1966, Даллас) — американская актриса кино и телевидения, режиссёр.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
