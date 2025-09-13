Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переезжаем навсегда? 63% россиян выбирают новый дом: эти регионы лидируют по привлекательности
Столовая ложка этих бактерий способна стереть с лица Земли 1,2 миллиарда человек
Люблю, но не заведу: три главные причины, почему люди отказываются от кошек, даже если обожают их
Опасная стабильность? Что скрывает рекордно низкая безработица
Цепи и люверсы объявили войну шаблонам: осень-зима 2025/2026 диктует новый манифест стиля
Антитренировки: фитнес-революция для тех, кто хочет худеть, ничего не делая
Сорняки, которые вы привыкли ненавидеть: тайное оружие вашего урожая и спасение от лишних трат
Кузов оказался под угрозой: такой вариант автомойки чаще всего оставляет царапины и разводы
Еда бодрит лучше будильника: простой способ включить мозг без кофеина и забыть про сонливость

Загробный любовный треугольник: Элизабет Олсен делает нелёгкий выбор в фильме Вечность

4:10
Кино

В 1991 году Альберт Брукс подарил нам "Защищая свою жизнь" — фильм, где загробный мир предстаёт как бюрократическое учреждение, помогающее душам освоиться перед следующим этапом. Это была остроумная зарисовка наших земных слабостей, страхов и комплексов, мешающих истинному самопознанию. Хотя в картине присутствовала романтическая линия, главным героем оставался человек и его внутренний мир.

Элизабет Олсен
Фото: commons.wikimedia.org by Ironhammer america, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Элизабет Олсен

Как сообщает The Hollywood Reporter, совсем иной подход к теме загробной жизни демонстрирует новый фильм "Вечность". Здесь в центре внимания — именно романтические отношения, а точнее, два брака, сталкивающиеся в вечности. Режиссёр Дэвид Фрейн предлагает нам историю Ларри (Майлз Теллер), который, будучи стариком, попадает в некое подобие транзитного пункта между жизнью и смертью. Ему предстоит выбрать, каким будет его бесконечное существование: вечный день на пляже, жизнь гедониста или, возможно, даже политический рай марксистского мира (хотя туда, как выясняется, все места уже заняты).

Пока Ларри размышляет, умирает его жена Джоан (Элизабет Олсен), и они воссоединяются в этом странном месте. Казалось бы, счастливое воссоединение омрачается одним обстоятельством: Джоан также ожидает её первый муж Люк (Каллум Тернер) — бравый военный лётчик, погибший в Корее вскоре после их свадьбы. Он, оказывается, всё это время ждал её в версии Элизиума, работая барменом. Это ставит под угрозу планы Ларри, который просто хотел продолжить свою жизнь с любимой женщиной, с которой прожил 65 лет.

Сама идея фильма настолько очаровательна, что удивляет, почему подобное не было реализовано раньше. "Вечность" черпает свою притягательность как из остроумной комедии, так и из меланхоличных размышлений. Фильм поднимает непростой вопрос, который многие пары, вспоминая свою совместную жизнь, могут избегать: было ли это лучшее, что могло случиться, или просто "достаточно хорошо"? Перед Джоан встаёт выбор между первой любовью — яркой, страстной, полной юношеского задора — и верным, возможно, несколько скучноватым Ларри, с которым она построила семью. Могут ли десятилетия спокойного счастья сравниться с головокружительным румянцем первой влюблённости? Этот выбор предстоит сделать Джоан, и, конечно же, зрителям.

"Вечность" умело держит в напряжении, не давая зрителю предугадать исход. Небольшие осложнения лишь добавляют интриги, но в целом фильм передаёт вполне правдоподобную амбивалентность. Оба варианта имеют свои достоинства, и выбор одного неизбежно означает потерю другого. Периодически Джоан мучительно размышляет над своими вариантами, что может показаться немного затянутым, но ставки достаточно высоки, а воображение создателей фильма настолько живо, что это не вызывает сильного раздражения. Также легко простить некоторую небрежность в проработке правил этого мира — хотя детализация могла бы быть и более тщательной, мы не хотели бы, чтобы фильм утонул в мелочах.

Элизабет Олсен прекрасно передаёт нерешительность Джоан, начиная с трепетного волнения и заканчивая обретением внутренней силы. Каллум Тернер с обаянием принимает на себя роль романтического героя, но при этом убедительно показывает Люка как реального, пусть и несовершенного человека. Майлз Теллер играет вторую скрипку, но постепенно наращивает аргументы в пользу непритязательной привлекательности своего персонажа. Также в этой истории участвуют консультанты, помогающие своим подопечным найти наилучший путь в вечности.

Всё это выглядит умно и трогательно, и каждый диалог пронизывает едва уловимая грусть. Дэвид Фрейн сумел многое сделать с ограниченным бюджетом, создав фильм, который заставляет задуматься и вызывает искренние эмоции.

Уточнения

Эли́забет Чейз О́лсен (англ. Elizabeth Chase Olsen; род. 16 февраля 1989, Шерман-Оукс, Калифорния, США) — американская актриса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Наука и техника
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Последние материалы
Сорняки, которые вы привыкли ненавидеть: тайное оружие вашего урожая и спасение от лишних трат
Кузов оказался под угрозой: такой вариант автомойки чаще всего оставляет царапины и разводы
Еда бодрит лучше будильника: простой способ включить мозг без кофеина и забыть про сонливость
Фрукт берёт на себя удар: привычная еда работает как невидимый щит для сердца и иммунитета
Забудьте про аптеку: назван натуральный способ улучшить мужское здоровье после 30 лет
Сколько стоит новый Focus: все подробности ценовой политики
Дело не в сорте: почему дорогой рис превращается в кашу, а дешёвый — в ресторанное блюдо
Уборка кошачьего лотка за 60 секунд реальна: эта пошаговая инструкция изменит вашу жизнь
Большие деньги, большие вопросы: как Центробанк будет бороться с отмыванием
Тайный ингредиент красоты и здоровья: вот как лепестки роз и лаванды меняют вкус тортов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.