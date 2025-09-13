Загробный любовный треугольник: Элизабет Олсен делает нелёгкий выбор в фильме Вечность

В 1991 году Альберт Брукс подарил нам "Защищая свою жизнь" — фильм, где загробный мир предстаёт как бюрократическое учреждение, помогающее душам освоиться перед следующим этапом. Это была остроумная зарисовка наших земных слабостей, страхов и комплексов, мешающих истинному самопознанию. Хотя в картине присутствовала романтическая линия, главным героем оставался человек и его внутренний мир.

Как сообщает The Hollywood Reporter, совсем иной подход к теме загробной жизни демонстрирует новый фильм "Вечность". Здесь в центре внимания — именно романтические отношения, а точнее, два брака, сталкивающиеся в вечности. Режиссёр Дэвид Фрейн предлагает нам историю Ларри (Майлз Теллер), который, будучи стариком, попадает в некое подобие транзитного пункта между жизнью и смертью. Ему предстоит выбрать, каким будет его бесконечное существование: вечный день на пляже, жизнь гедониста или, возможно, даже политический рай марксистского мира (хотя туда, как выясняется, все места уже заняты).

Пока Ларри размышляет, умирает его жена Джоан (Элизабет Олсен), и они воссоединяются в этом странном месте. Казалось бы, счастливое воссоединение омрачается одним обстоятельством: Джоан также ожидает её первый муж Люк (Каллум Тернер) — бравый военный лётчик, погибший в Корее вскоре после их свадьбы. Он, оказывается, всё это время ждал её в версии Элизиума, работая барменом. Это ставит под угрозу планы Ларри, который просто хотел продолжить свою жизнь с любимой женщиной, с которой прожил 65 лет.

Сама идея фильма настолько очаровательна, что удивляет, почему подобное не было реализовано раньше. "Вечность" черпает свою притягательность как из остроумной комедии, так и из меланхоличных размышлений. Фильм поднимает непростой вопрос, который многие пары, вспоминая свою совместную жизнь, могут избегать: было ли это лучшее, что могло случиться, или просто "достаточно хорошо"? Перед Джоан встаёт выбор между первой любовью — яркой, страстной, полной юношеского задора — и верным, возможно, несколько скучноватым Ларри, с которым она построила семью. Могут ли десятилетия спокойного счастья сравниться с головокружительным румянцем первой влюблённости? Этот выбор предстоит сделать Джоан, и, конечно же, зрителям.

"Вечность" умело держит в напряжении, не давая зрителю предугадать исход. Небольшие осложнения лишь добавляют интриги, но в целом фильм передаёт вполне правдоподобную амбивалентность. Оба варианта имеют свои достоинства, и выбор одного неизбежно означает потерю другого. Периодически Джоан мучительно размышляет над своими вариантами, что может показаться немного затянутым, но ставки достаточно высоки, а воображение создателей фильма настолько живо, что это не вызывает сильного раздражения. Также легко простить некоторую небрежность в проработке правил этого мира — хотя детализация могла бы быть и более тщательной, мы не хотели бы, чтобы фильм утонул в мелочах.

Элизабет Олсен прекрасно передаёт нерешительность Джоан, начиная с трепетного волнения и заканчивая обретением внутренней силы. Каллум Тернер с обаянием принимает на себя роль романтического героя, но при этом убедительно показывает Люка как реального, пусть и несовершенного человека. Майлз Теллер играет вторую скрипку, но постепенно наращивает аргументы в пользу непритязательной привлекательности своего персонажа. Также в этой истории участвуют консультанты, помогающие своим подопечным найти наилучший путь в вечности.

Всё это выглядит умно и трогательно, и каждый диалог пронизывает едва уловимая грусть. Дэвид Фрейн сумел многое сделать с ограниченным бюджетом, создав фильм, который заставляет задуматься и вызывает искренние эмоции.

