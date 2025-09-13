Критики в замешательстве: почему ремейк Войны супругов Роуз получился слабее оригинала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Режиссёр Джей Роуч решился на эксперимент и снял ремейк фильма Дэнни Де Вито "Война супругов Роуз". Современная версия представляет собой комедийную интерпретацию сложностей в отношениях, однако, как сообщает Film.ru, попытки сочетать юмор с серьёзными темами не всегда удачны.

Главные герои Тео и Айви сыгранные Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман, начинают свою историю с романтической искры, но со временем их идеальный брак начинает трещать по швам.

Сюжет разворачивается вокруг смены ролей в семье: успешный архитектор становится домохозяином, а его жена, работающая шеф-поваром, стремится к карьерному успеху, однако спустя годы Айви осознаёт, что их отношения уже не такие крепкие, как прежде, и что дети больше привязаны к отцу. Это приводит к конфликтам, которые, к сожалению, не всегда выглядят убедительно.

Актёрская игра Камбербэтча и Колман действительно выделяется, они стараются привнести глубину в своих персонажей, но сценарий не всегда поддерживает их усилия. Вместо того чтобы углубляться в психологические аспекты их разногласий, фильм часто уходит в плоскость комедии, что делает его менее серьёзным и более легкомысленным. Появление второстепенных персонажей, таких как друзья пары, добавляет элемент абсурда, который не всегда гармонирует с основной линией сюжета. Кроме того, в отличие от классической версии, в которой возникало ощущение, что супруги готовы убить друг друга, здесь кажется, что они лишь слегка бранятся.

В конечном итоге картина оставляет ощущение недосказанности. В ней видна попытка затронуть важные темы, такие как потеря близости, недопонимание и необходимость компромисса, но это делается слишком поверхностно. Вместо того чтобы углубляться в эмоциональные переживания героев, фильм часто прибегает к лёгким шуткам и комическим ситуациям, что создаёт ощущение, что режиссёр не был готов взять на себя ответственность за серьёзность затрагиваемых вопросов.

Уточнения

«Война супругов Ро́уз» (англ   lang="en">The Roses) — чёрная комедия режиссёра Джея Роуча.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
