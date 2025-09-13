Зло под микроскопом: почему фильм Нюрнберг стал откровением для историков и зрителей

Новый фильм Джеймса Вандербилта "Нюрнберг" погружает зрителя в напряжённую атмосферу послевоенной Европы, где решается судьба нацистских преступников. Как сообщает The Hollywood Reporter, картина, основанная на реальных событиях, исследует сложный путь к первому в истории международному трибуналу, призванному привлечь к ответственности виновных в зверствах Второй мировой войны.

В центре сюжета — главный прокурор США Роберт Х. Джексон, чья настойчивость и стремление к справедливости преодолевают юридические преграды и политическое давление. В то время как одни призывают к немедленной расправе, Джексон настаивает на судебном процессе, несмотря на отсутствие прецедентов.

Параллельно развивается интригующая линия психиатрической экспертизы обвиняемых, в частности, бывшего рейхсмаршала Германа Геринга. Здесь на первый план выходят два выдающихся актёра: Рассел Кроу в роли Геринга и Рами Малек в роли психиатра американской армии Дугласа Келли. Их противостояние, полное психологических игр и тонких манипуляций, становится двигателем сюжета. Кроу демонстрирует мастерство, воплощая нарциссизм и расчётливость Геринга, в то время как Малек убедительно передаёт стремление Келли "психологически определить зло".

Фильм не придерживается строгой трёхактной структуры, что позволяет Вандербилту наращивать напряжение между персонажами подобно тому, как это было в его работе над сценарием "Зодиака". Операторская работа Дариуша Вольски подчёркивает эту напряжённость благодаря проникающим в сознание зрителя крупным планам.

Майкл Шеннон в роли Джексона также демонстрирует свою надёжность, создавая образ непоколебимого прокурора. Нельзя не отметить и сильные второстепенные роли, особенно Лео Вудалла, который в роли сержанта Хоуи Триеста, переводчика Келли, выдаёт пронзительный монолог, способный растрогать до глубины души.

"Нюрнберг" — это не просто историческая реконструкция, а мощное напоминание о "банальности зла" — концепции, которая остаётся пугающе актуальной и сегодня.

Фильм Вандербилта, посвящённый Нюрнбергскому процессу, отличается от классической картины Стэнли Крамера 1961 года. В то время как фильм Крамера фокусировался на другом аспекте судебных разбирательств, работа Вандербилта доводит зрителя до зала суда лишь ближе к завершению процесса, однако это не мешает фильму включать в себя шокирующие и обширные архивные кадры из концентрационных лагерей, представленные в качестве доказательств обвиняющей стороной. Несмотря на то что эти материалы уже знакомы многим, они, несомненно, вновь привлекут внимание к трагедии Холокоста и помогут освежить в памяти самые мрачные страницы истории.

Нюрнбе́ргский проце́сс (англ. Nuremberg trial, нем. Nürnberger Prozess, фр. Procès de Nuremberg) — первый и ключевой из серии судебных процессов над рядом военных преступников нацистской Германии, проходивших во Дворце юстиции города Нюрнберга после окончания Второй мировой войны, в 1945—1949 годах.

