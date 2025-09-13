Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щуп показывает неправду: 7 ошибок при проверке масла, которые убивают двигатель
Шесть сценаристов — и никакой логики: чем ремейк Москва слезам не верит озадачил зрителей
Ваше зрение в опасности. ИИ раскрыл секрет, как спасти глаза от разрушения
Маленький хищник в доме: сколько раз на самом деле нужно кормить котёнка
Москва, которая не успевает наскучить: маршруты, где каждый час как маленькое открытие
Удивительно лёгкая выпечка: попробуете раз — и захотите делать её снова и снова
Мощность не растёт от бензина: как на самом деле работает октановое число
Австралийская верфь Хендерсон станет центром AUKUS: 8 млрд долларов проинвестируют для сдерживания Китая
Сентябрьский ритуал садовода: сорняки капитулируют до весны без права на реванш

Эти четыре актрисы обманули время: вот как им удаётся выглядеть моложе с каждым годом

2:32
Кино

Пока многие женщины стараются сохранить молодость и избежать появления новых морщин, некоторые знаменитости, кажется, наоборот, становятся только моложе с каждым годом, и это не просто впечатление — они действительно выглядят даже лучше, чем в начале карьеры. Издание The Voice вспомнило несколько таких примеров.

Марина Александрова
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Nikishin, uploaded by ISNik (Igor S.Nikishin), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Марина Александрова

Светлана Ходченкова

Когда мы впервые увидели Светлану на экране, она была совсем другой. Сегодня актриса выглядит потрясающе: она значительно похудела, а её скулы стали настоящим произведением искусства. Светлана обновила свой стиль, предпочитая более естественный макияж, хотя для красных дорожек у неё всё ещё есть место для яркой алой помады. В её рационе нет свинины и говядины, а также мучных и жареных блюд. Она в больших количествах пьёт горячую воду с лимоном и не забывает о физической активности, что, безусловно, сказывается на её внешности.

Марина Александрова

Марина стала известной благодаря фильму "Северное сияние", где сыграла трепетную Аню. С тех пор её образ не претерпел значительных изменений, разве что однажды она попробовала стать блондинкой, но быстро вернулась к своему естественному цвету. Хотя актриса и была миловидной в молодости, с годами её внешность стала более изысканной. Главный секрет её красоты — это режим: она старается ложиться спать не позже 22:00.

Елена Подкаминская

Елена дебютировала в 2002 году в фильме "Неудача Пуаро", и тогда её образ был довольно скромным. Несмотря на то что она была симпатичной, можно было сказать, что она легко затерялась бы в толпе, однако теперь всё изменилось. Актриса превратилась в настоящую звезду, и её красота только расцвела.

Виктория Исакова

Кажется, что Виктория в свои 46 выглядит даже моложе, чем в свои 29. Это удивительное преображение вызывает восхищение и зависть одновременно. Виктория, безусловно, одна из самых красивых актрис российского кино, и её точёная фигура стала предметом восхищения многих. Виктория утверждает, что ей повезло с генетикой: с детства она была худой и всегда следила за своим здоровьем. В её рационе нет сладостей и мяса, что, возможно, тоже играет свою роль в поддержании безупречной формы.

Уточнения

Светла́на Ви́кторовна Хо́дченкова (в браке Яглыч; род. 21 января 1983, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер; заслуженная артистка Российской Федерации (2018).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Мощность не растёт от бензина: как на самом деле работает октановое число
Австралийская верфь Хендерсон станет центром AUKUS: 8 млрд долларов проинвестируют для сдерживания Китая
Сентябрьский ритуал садовода: сорняки капитулируют до весны без права на реванш
Эти четыре актрисы обманули время: вот как им удаётся выглядеть моложе с каждым годом
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Эти методы только портят фигуру: три ошибки, из-за которых живот становится больше
Учёные шокированы: в слюне человека найдены гигантские секреты эволюции
Сырный парадокс: как любимый продукт может навредить пожилым людям с гипертонией
Птицы размером с человека и клювы-кинжалы: кто на самом деле жил после динозавров
Это простое упражнение возвращает гибкость суставам и снимает зажимы со спины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.