Эти четыре актрисы обманули время: вот как им удаётся выглядеть моложе с каждым годом

Кино

Пока многие женщины стараются сохранить молодость и избежать появления новых морщин, некоторые знаменитости, кажется, наоборот, становятся только моложе с каждым годом, и это не просто впечатление — они действительно выглядят даже лучше, чем в начале карьеры. Издание The Voice вспомнило несколько таких примеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Nikishin, uploaded by ISNik (Igor S.Nikishin), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Марина Александрова

Светлана Ходченкова

Когда мы впервые увидели Светлану на экране, она была совсем другой. Сегодня актриса выглядит потрясающе: она значительно похудела, а её скулы стали настоящим произведением искусства. Светлана обновила свой стиль, предпочитая более естественный макияж, хотя для красных дорожек у неё всё ещё есть место для яркой алой помады. В её рационе нет свинины и говядины, а также мучных и жареных блюд. Она в больших количествах пьёт горячую воду с лимоном и не забывает о физической активности, что, безусловно, сказывается на её внешности.

Марина Александрова

Марина стала известной благодаря фильму "Северное сияние", где сыграла трепетную Аню. С тех пор её образ не претерпел значительных изменений, разве что однажды она попробовала стать блондинкой, но быстро вернулась к своему естественному цвету. Хотя актриса и была миловидной в молодости, с годами её внешность стала более изысканной. Главный секрет её красоты — это режим: она старается ложиться спать не позже 22:00.

Елена Подкаминская

Елена дебютировала в 2002 году в фильме "Неудача Пуаро", и тогда её образ был довольно скромным. Несмотря на то что она была симпатичной, можно было сказать, что она легко затерялась бы в толпе, однако теперь всё изменилось. Актриса превратилась в настоящую звезду, и её красота только расцвела.

Виктория Исакова

Кажется, что Виктория в свои 46 выглядит даже моложе, чем в свои 29. Это удивительное преображение вызывает восхищение и зависть одновременно. Виктория, безусловно, одна из самых красивых актрис российского кино, и её точёная фигура стала предметом восхищения многих. Виктория утверждает, что ей повезло с генетикой: с детства она была худой и всегда следила за своим здоровьем. В её рационе нет сладостей и мяса, что, возможно, тоже играет свою роль в поддержании безупречной формы.

Уточнения

Светла́на Ви́кторовна Хо́дченкова (в браке Яглыч; род. 21 января 1983, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер; заслуженная артистка Российской Федерации (2018).

